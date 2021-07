We Have a Ghost : Anthony Mackie et David Harbour au casting d'un film familial Netflix

Les comédiens Anthony Mackie et David Harbour seront prochainement réunis devant la caméra de Christopher Landon (« Happy Birthdead »). Un jolie programme qui sera produit par la plateforme Netflix.

Anthony Mackie et David Harbour : deux membres du MCU réunis pour Netlix

Anthony Mackie débute sa carrière de comédien au début des années 2000. Après des petits rôles dans des films marquants comme Million Dollar Baby ou Démineurs, il commence à percer à Hollywood en apparaissant dans des longs-métrages comme L'Agence, Real Steel, Gangster Squad et surtout No Pain No Gain. Le film de Michael Bay lui donne une nouvelle notoriété qui pousse Marvel Studios à l'engager dans la peau de Sam Wilson, alias le Faucon. Depuis Captain America : Le Soldat de l'Hiver, Anthony Mackie est le visage de Sam Wilson, qui a récemment eu sa propre série sur Disney+ : Falcon et le Soldat de l'Hiver. Il sera par ailleurs prochainement à l'affiche de Captain America 4 dans la peau du super-héros à la bannière étoilée.

Falcon et le Soldat de l'hiver ©Marvel

Ensuite il y a David Harbour. Comme son collègue Anthony Mackie, David Harbour débute lui aussi sa carrière au début des années 2000. Il fait ses premiers pas sur le petit écran, notamment dans des séries comme New York Unité Spéciale et New York Section Criminelle. Au cinéma, il enchaîne les petits rôles dans des films comme Le Secret de Brokeback Mountain, Quantum of Solace ou encore The Green Hornet. Mais c'est évidemment la série Stranger Things qui lui apporte la célébrité. Depuis, le comédien est tout simplement partout : Hellboy, Tyler Rake et évidemment Black Widow. Oui, David Harbour est lui aussi dans le MCU, dans la peau du Red Guardian.

Christopher Landon change de style

Si on parle de ces deux acteurs, c'est qu'ils vont être réunis devant la caméra de Christopher Landon. Ce dernier, célèbre pour avoir mis en scène les comédies horrifiques Happy Birthdead et Freaky, change de style, et va réaliser une comédie familiale pour Netflix. En effet, le cinéaste va adapter la nouvelle Ernest de Geoff Manaugh pour le compte de la plateforme. L'histoire raconte le quotidien de Kevin et sa famille, qui découvrent qu'un fantôme appelé Ernest hante leur nouvelle maison. Évidemment, Kevin et Ernest deviennent amis et décident d'enquêter sur le passé d'Ernest. Mais ces recherches attirent l'attention de la CIA... Le scénario est écrit par Christopher Landon lui-même. Côté casting, en plus de la présence d'Anthony Mackie et de David Harbour, le reste de la distribution se compose notamment d'Erica Ash, Tig Notaro et de Steve Coulter. Pour le moment, le film, qui n'a aucune date de sortie, devrait s'intituler We Have a Ghost...