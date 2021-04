Un film Captain America 4 est en développement chez Marvel Studios

Un quatrième film « Captain America » est en développement chez Marvel Studios. Le long-métrage ramènera Anthony Mackie dans la peau du Captain, dans une nouvelle histoire à travers laquelle il devra s'habituer à son nouveau statut.

Le Faucon devient Captain America

La série Falcon et le Soldat de l'Hiver vient de se conclure sur Disney +. L'occasion pour Malcolm Spellman, le showrunner, de mettre en scène la métamorphose du Faucon en Captain America. Dans l'épisode final, Sam Wilson (Anthony Mackie) accepte enfin l'héritage de Steve Rogers et endosse la lourde responsabilité de devenir le nouveau Captain America. Comme dans les comics, il porte un costume de Falcon, mais aux couleurs de la bannière étoilée. De même, il utilise toujours ses ailes, mais emploie également le bouclier en Vibranium de Steve Rogers. Tandis qu'il se murmure qu'une saison 2 de Falcon et le Soldat de l'Hiver serait éventuellement possible, Marvel Studios développe également un autre projet : Captain America 4.

Captain America 4 : Faucon gagne en grade

Selon The Hollywood Reporter, Marvel Studios développe actuellement un film Captain America 4. Logiquement, le long-métrage se concentrera sur Sam Wilson récemment devenu Captain America. Ce sera donc la première fois qu'Anthony Mackie va avoir son propre film dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Pour le moment, on ne sait rien de l'histoire, mais il y a des chances que le film fasse suite à l'intrigue de Falcon et le Soldat de l'Hiver et voit ainsi les retours de Bucky Barnes (Sebastian Stan), de l'Agent US (Wyatt Russell) et de l'Agent Carter (Emily VanCamp). Ainsi, ce sera l'occasion pour Malcolm Spellman de développer ses intrigues en suspens : la transformation de John Walker en Agent US, les agissements de Sharon Carter en Power Broker, voire l'incarcération de Zemo au Raft.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Ant-Man ©Marvel Studios

Ce film en solo sera écrit par Malcolm Spellman et le scénariste Dalan Musson. Il n'y pas d'autres détails concernant l'intrigue, le casting, ou même une éventuelle date de sortie. Ce Captain America 4 pourrait également être un moyen de ramener Steve Rogers sur le devant de la scène. Cela fait en effet un moment que de nombreux rapports affirment que Chris Evans va reprendre son rôle au sein du MCU, malgré ses adieux à la fin d'Avengers : Endgame. Surtout que le personnage est régulièrement cité dans Falcon et le Soldat de l'Hiver et serait actuellement sur la Lune. Normalement, au vu du calendrier de Marvel Studios sur ces prochaines années, Captain America 4 ne devrait pas voir le jour avant 2023.