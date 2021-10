Will Smith révèle son plus mauvais film et son préféré

Véritable légende hollywoodienne, Will Smith dispose d’une carrière riche. Toutefois, il n’a pas toujours fait les bons choix de longs-métrages. Un, en particulier, reste dans ses mémoires. Et pour de très mauvaises raisons.

Will Smith : started from the bottom, now we’re here

Will Smith, c’est d’abord un destin atypique. Se faisant connaître dans la musique sous le nom de scène de The Fresh Prince, il se révèle définitivement sur petit écran à partir de 1990 grâce à la sitcom populaire Le Prince de Bel-Air. Ainsi, durant 6 ans, il porte littéralement la série sur ses épaules. Une performance impressionnante, d’autant que c’est son premier rôle de comédien.

En effet, à la différence de ses collègues de travail, Will Smith n’a aucune formation d’acteur. Il a donc tout appris sur le plateau de tournage, improvisant même certains de ses dialogues.

Le succès de Le Prince de Bel-Air lui permet alors de titiller des projets cinématographiques hollywoodiens plus importants. On le retrouve donc dans des blockbusters tels que Bad Boys, Independence Day, Men in Black, Bad Boys 2, Je suis une légende ou bien encore Hancock. À côté de cela, la star parvient également à marquer la critique grâce à des rôles plus profonds dans Ali et À la recherche du bonheur. Incontournable dans les années 90 et 2000, Will Smith est aujourd’hui une référence du cinéma américain, par son charisme et sa personnalité très sympathique en dehors des plateaux. Il est également le seul comédien à avoir tourné dans huit films classés en tête du box-office américain dès leur premier week-end de diffusion.

L’acteur regrette profondément ce film

Si durant les années 90, Will Smith a enchaîné les films à succès, un seul flop a fait tache dans sa filmographie à cette époque : Wild Wild West. Sorti en 1999 et librement inspiré de la série télévisée Les Mystères de l'Ouest (1965-1969), le film remboursa à peine son budget. Il fut également descendu par la critique.

Wild Wild West ©Warner Bros

Un flop critique et commercial qui reste encore en travers de la gorge du comédien. Il le confirme d’ailleurs dans un questions-réponses pour GQ, estimant que Wild Wild West est le pire film dans lequel il a joué :

Wild Wild West est une épine dans le pied. Me revoir dans ce film… Je n'aime pas ça.

Ce n’est pas la première fois que la star affiche publiquement son regret d’avoir joué dans ce long-métrage. 5 ans plus tôt à Cannes, il avait ainsi déclaré avoir joué dans ce film pour des raisons plus financières que véritablement artistiques. En effet, il fut payé 20 millions de dollars pour son rôle. Un record bien malheureux pour un long-métrage qui récolta cinq Razzie Awards (sur 8 possibles) et dont on ne retient aujourd’hui que la chanson originale interprétée par Will Smith himself.

Pour enfoncer le clou, rappelons également que Will Smith a refusé de jouer le personnage de Neo dans Matrix, préférant Wild Wild West. Grave erreur !

Big Will adoube ces deux films

Durant ce même questions-réponses, il lui a également été demandé quel était son film préféré. Will Smith en a cité deux :

Je pense mettre à égalité le premier Men in Black et À la recherche du bonheur. Pour des raisons différentes, ce sont deux films presque parfaits.

Le choix de ces deux films est assez cohérent. En effet, Men in Black fut un énorme succès critique et commercial, lançant une franchise qui compte aujourd’hui trois films, un spin-off, une série animée et plusieurs jeux vidéo. Du côté d’À la recherche du bonheur, le mélodrame a permis à l’acteur d’obtenir sa seconde nomination aux Oscars.

À noter que l’acteur sera de retour cette année dans La Méthode Williams, biopic sur les sœurs Williams. Will Smith interprétera Richard Williams, père et également entraîneur des célèbres tenniswomans.