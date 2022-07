Will Smith revient sur la gifle des Oscars et s'excuse à nouveau

Lors des Oscars 2022, suite à une blague lancée par son présentateur Chris Rock à l’encontre de la femme de Will Smith, ce dernier avait répliqué en le giflant devant toute l’assistance. Quatre mois après cette malheureuse affaire, Will Smith revient sur cet incident.

Will Smith : Slapgate

Il y a encore quatre mois, tout allait à peu près bien pour Will Smith. Certes, il se remettait peu à peu d’une autre polémique qui entourait sa femme Jada Pinkett-Smith, qui avouait publiquement l’avoir trompé dans une mise en scène digne du divertissement américain. Cependant, l’acteur arrivait sur le tapis rouge des Oscars, en étant pressenti pour recevoir la statuette du meilleur acteur suite à son énorme performance dans La Méthode Williams. Le genre de récompense qui aurait été la première pour lui et qui aurait parachevé un story-telling comme l’Amérique adore.

Seulement, tout ne s’est pas passé comme prévu. Fidèle à lui-même, le présentateur de cette cérémonie Chris Rock s’est laissé aller à quelques blagues provocatrices. Parmi elles, une n’a pas plu à Will Smith : celle qui faisait état de la perte de cheveux de Jada-Pinkett Smith. Ni une ni deux, la célèbre star s’est donc ruée vers l’humoriste pour lui asséner une violente gifle. Un geste qui choque alors l’assistance ainsi que le grand public. Surtout que paradoxalement, quelques instants plus tard, il recevra la fameuse statuette.

Dans les jours qui suivent, la polémique enfle autant que les mèmes. Entre ceux qui en veulent à Chris Rock pour sa blague et ceux qui souhaitent que l’Oscar du meilleur acteur soit retiré à Will Smith, la guerre fait rage. Finalement, l’Académie coupe la poire en deux et exclut l’acteur de tout événement lié aux Oscars durant 10 ans. Dans le même temps, plusieurs projets dont le comédien était attaché (Bad Boys 4 par exemple) sont mis en pause.

Excuses publiques

Après avoir reçu la précieuse statuette, Will Smith s’était lancé dans un discours émouvant mais jugé assez maladroit par l’opinion publique. En effet, il avait regretté les conséquences de son geste plutôt que de véritables excuses envers sa victime du soir. Plusieurs mois après l’incident, Big Will a donc décidé de faire de vraies excuses publiques à l’encontre du présentateur. Sur sa chaîne Youtube, l’acteur a ainsi fait son mea culpa durant 6 minutes, affirmant que son comportement avait été inacceptable et qu’il était prêt à parler avec lui si cela était possible :

J'ai passé les trois derniers mois à rejouer et à essayer de comprendre les nuances et les difficultés de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vais pas essayer d'analyser tout ça maintenant mais je peux vous dire à tous qu'il n'y avait aucune partie de moi qui pensait que c'était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. (...) C’était mon propre choix, à partir de mes propres expériences, de mon histoire avec Chris. Je m’excuse auprès de mes enfants et de ma famille pour tout ça. (...) J'ai essayé de me convaincre que je n'étais pas qu'un bout de m****

Le clan Rock encore choqué

Cette intervention de Will Smith arrive cinq jours après les paroles de Chris Rock qui revenait avec un peu d’humour sur cette affaire lors d'un show au PNC Bank Arts Center de Holmdel dans le New Jersey :

Les gens qui disent que les mots blessent ne se sont jamais mangés une baffe de Will Smith en pleine face. Je ne suis pas une victime. Mais bordel, ça m'a fait un mal de chien ! Ensuite je me suis enlevé cette merde de la tête et je suis allé bosser le jour suivant. On ne va pas à l'hôpital parce qu'on s'est coupé avec une feuille de papier

Pour l’humoriste, cette affaire n’est donc pas encore terminée, surtout qu’il avait déjà promis qu’il reviendrait un jour sur cette gifle avec humour. La famille de Chris Rock avait également été choquée de cet incident, son frère voulant même se battre avec Will Smith (alors que les deux hommes étaient jusqu’ici en très bons termes). Sa mère, quant à elle, avait affirmé que ce jour-là, l’acteur avait giflé toute sa famille, et pas seulement son fils. C'est également pour cette raison que Will Smith s'excuse auprès de toute cette famille :