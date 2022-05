Winnie l'ourson version horreur arrive (et c'est carrément flippant)

Des premières images d'un film d'horreur mettant en scène un Winnie l'ourson sanguinaire font le buzz. Ce qui n'a pas manqué d'amuser son réalisateur. Le nom du film ? "Winnie the Pooh : Blood and Honey".

Winnie l'ourson fait un massacre

Mais qu'est-il arrivé au gentil ours de notre enfance ? Le meilleur ami de Jean-Christophe, amateur de miel, et aimé de tous, revient dans un film d'horreur, dans lequel il interprète... un tueur sanguinaire. C'est en tout cas ce qu'a découvert le média spécialisé Dread Central, à la grande stupéfaction de tous les amoureux de Winnie l'ourson.

En effet, le film intitulé Winnie the Pooh : Blood and Honey (littéralement Winnie l'ourson : sang et miel) est un slasher indépendant horrifique, qui reprend la légende du petit ourson, d'une manière TRÈS décalée. Des premières images ont été dévoilées, et elles sont bien loin des dessins-animés de notre enfance. Surtout qu'il a également entraîné Porcinet avec lui :

Winnie the Pooh : Blood and Honey

L'existence même de ce projet a de quoi étonner, mais s'explique simplement. En effet, le personnage créé par Alan Alexander Milne est tombé dans le domaine public le 1er janvier 2022. Il peut donc être utilisé librement. À une condition près : il s'agit de la version originale de l'ourson, c'est à dire sans le t-shirt rouge.

Le film Blood and Honey a été réalisé et écrit par Rhys Frake-Waterfield, qui s'est montré très surpris de l'ampleur que le projet avait pris, et de sa présence dans de nombreux médias :

C'est n'importe quoi ce qui arrive ! C'est littéralement partout. J'ai fait ce film juste pour le fun, et pour les fans d'horreur.

Vous l'aurez compris, nous ne verrons certainement jamais ce film d'horreur Winnie l'ourson sur nos écrans. Mais il est tout à fait possible qu'il soit posté très bientôt en ligne, étant donné le buzz que génère ce projet.

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant (en attendant, on va aller se rincer les yeux).