Winston Duke (M’Baku) veut être le méchant de Black Panther 2

Même si « Black Panther 2 » est bien confirmé, on ne connaît pas encore l’identité du méchant. L’acteur Winston Duke, qui incarne M’Baku dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), a une proposition.

Black Panther 2 devrait sortir en mai 2022. Ryan Coogler est censé reprendre la réalisation de cette suite tandis que Chadwick Boseman reviendra évidemment dans la peau de T’Challa. Pour autant, l’identité de l’antagoniste est encore inconnu. Winston Duke, qui incarne M’Baku dans Black Panther, dans Avengers : Infinity War et dans Avengers : Endgame, a une suggestion. Il propose que son personnage soit le méchant du deuxième film.

Le premier Black Panther a été une petite révolution pour le MCU. Sorti en 2018, c’est un énorme succès pour le studio. Le film de Ryan Coogler a séduit les foules grâce à son approche inédite. C’est le premier film du MCU à se concentrer intégralement sur un héros noir, tout en prônant la culture africaine. Cette diversité a été récompensée par le public qui s’est rué en salles. Le film a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars à travers le monde. Une réussite totale.

Dans le premier film M’Baku s’oppose à ce que T’Challa devienne le roi du Wakanda. Sans être foncièrement mauvais, c’est un adversaire de Black Panther. À cause de Thanos, les deux personnages mettent leurs différents de côté pendant les deux films Avengers. Mais ça n’a toujours pas réglé le problème entre les deux hommes.

Lors d’une interview à ScreenRant pour promouvoir le film Netflix Spenser Confidential, l’acteur Winston Duke a révélé comment il voyait le futur de son personnage au sein du MCU :

M’Baku est un héros, mais il a tellement de responsabilités. Je pense que ce qui en ferait un très grand méchant, c’est qu’il a le pouvoir de voir les choses à sa propre manière. Et c’est ce qui représente la plupart des méchants du MCU jusqu’à présent. Loki voit les choses à sa façon, et il décide quand il va être allié ou antagoniste. Thanos a toujours eu le pouvoir de se définir lui même. C’était sa plus grande force. Tous les grands méchants de Marvel s’interrogent sur cette capacité, donc ils peuvent aller où ils veulent.