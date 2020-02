Wolf : George MacKay (1917) et Lily-Rose Depp dans une maison de fous

Vous avez aimé ? Partagez :

Découvrez le nouveau projet de Lily-Rose Depp, un film de genre britannique au pitch quelque peu surprenant… Focus sur « Wolf », long-métrage barré au concept audacieux qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Nathalie Biancheri, la réalisatrice et créatrice du projet, va proposer avec Wolf son deuxième long-métrage. La Britannique a jusqu’alors réalisé des courts-métrages, un film documentaire, puis Nocturnal, son tout premier long. Celui-ci raconte l’histoire troublante de Laurie, une lycéenne cynique qui noue une amitié secrète avec Pete, un homme plus âgé totalement obsédé par elle…

Etre ou ne pas être ?

Wolf s’inscrira dans la mouvance du tortueux Nocturnal, mais devrait être bien plus dérangeant. En effet, le résumé de l’intrigue est assez… Spécial. Voyez plutôt. Les résidents d’une maison pour jeunes sont persuadés d’être des animaux plutôt que des êtres humains. Parmi eux, un garçon est convaincu qu’il est un loup pris au piège dans le corps d’un homme. Malgré les traitements humiliants que lui réserve son médecin, il n’en démord pas.

Le personnage principal de ce film allégorique interrogeant la notion d’identité sera campé par George MacKay. Le comédien de 27 ans a déjà une belle carrière derrière lui. On en retient notamment Captain Fantastic (Matt Ross) et Le Secret des Marrowbone (Sergio G.Sanchez). Cette année, il tient l’un des deux premiers rôles de 1917, le film en plans-séquences de Sam Mendes dont les effets spéciaux (réalisés par des Français) ont été récompensés aux Oscars.

A ses côtés, la jeune Lily-Rose Depp. A tout juste 20 ans, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis ne chôme pas, loin de là ! Côté mannequinat, elle est la plus jeune égérie du parfum Chanel n°5, rien que ça… Et sa carrière d’actrice n’est pas en reste. On l’a vue dans Planetarium, avec Natalie Portman, ou encore dans La Danseuse, dans lequel elle interprète Isadora Duncan. Sa performance lui a d’ailleurs valu une nomination pour le César du meilleur espoir féminin.

La rencontre entre ces deux comédiens devrait faire des étincelles… Le tournage de Wolf débutera au mois d’avril en Irlande. On a l’impression qu’on n’a pas fini d’entendre parler de ce film intriguant !