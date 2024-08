Pas encore sorti, ce film avec Brad Pitt et George Clooney a déjà une suite

Alors que la comédie noire qui rassemble Brad Pitt et George Clooney, "Wolfs", n'a pas encore été montrée au public, une suite a déjà été commandée à son réalisateur Jon Watts.

Le duo Brad Pitt - George Clooney continue

Le film Wolfs, qui fera sa première mondiale lors de la 81e Mostra de Venise, est un événement. 16 ans après Burn After Reading des frères Coen, c'est en effet la réunion de George Clooney et Brad Pitt dans un même film. Ce formidable duo qui a animé la trilogie Ocean's de Steven Soderbergh est donc enfin de retour. Et la bande-annonce dévoilée fin mai 2024 indiquait déjà que les deux acteurs et superstars s'éclatent toujours autant ensemble.

Wolfs ©Apple TV+

Réalisé par Jon Watts, Wolfs est une co-production entre Apple Studios et les sociétés de production de Brad Pitt et George Clooney, Plan B Entertainment et Smokehouse. Le film sera diffusé sur Apple TV+, après une sortie limitée dans les cinémas. En France, il est attendu dans les salles le 18 septembre 2024.

Une suite déjà annoncée

Comme révélé par Deadline, Apple Original Films a réduit la durée de sortie de Wolfs dans les salles. D'abord prévu pour être très largement distribué au cinéma, c'est finalement d'une sortie limitée qu'il disposera, pour se concentrer sur sa performance sur la plateforme de streaming Apple TV+. Le patron d'Apple Original Films Matt Dentler a ainsi expliqué :

"Wolfs" est le genre de film événement qui fait d'Apple TV+ un endroit exceptionnel pour le meilleur du divertissement. Grâce à l'alchimie remarquable et captivante de George et Brad, et à la réalisation extraordinaire de Jon Watts, "Wolfs" mélange tous les grands éléments de la comédie, de l'action et du drame, dans un film extrêmement divertissant qui laissera les spectateurs prêts pour la suite. Sortir le film au cinéma avant de le rendre largement disponible pour les clients de l'Apple TV+ offre le meilleur des deux mondes au public, et nous sommes impatients de voir les fans s'emparer du film, pendant que nous commençons à travailler avec Jon sur la suite".

Selon les informations de Deadline, Wolfs a été très bien reçu lors de ses projections tests. À tel point que sa suite est donc déjà dans les tuyaux. Quant à la réduction de son temps de présence dans les cinémas, elle témoigne des tâtonnements d'Apple concernant sa stratégie de diffusion. Leur dernier film sorti au cinéma, Fly Me to the Moon, a ainsi attiré peu de spectateurs, malgré son casting principal composé de Scarlett Johansson et Channing Tatum.