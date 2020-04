Wolverine : Hugh Jackman réagit à l'avenir du mutant chez Disney

Le 16 avril dernier, Hugh Jackman a offert un long entretien au média Daily Beast pour faire la promotion de Bad Education. Une interview dans laquelle l'acteur revient sur certains éléments clés de sa carrière avec notamment un petit aparté sur Wolverine. Une conversation pendant laquelle il s'est également arrêté sur sa relation avec Ryan Reynolds ou encore sur son refus de participer au film Cats.

Hugh Jackman sera effectivement bientôt à l'affiche de Bad Education. Une comédie judiciaire produite par HBO dans laquelle il partage l'affiche avec Allison Janney. Alors qu'il faisait la promotion du film de Cory Finley, Hugh Jackman s'est étendu sur de nombreux autres points, notamment sur son refus de reprendre le rôle de Wolverine dans le Marvel Cinematic Universe (MCU).

Cette année est le 20ème anniversaire de X-Men, là où tout a débuté pour Hugh Jackman. Un rôle qu'il a obtenu à la barbe de Russell Crowe, Viggo Mortensen ou encore Dougray Scott. Hugh Jackman se rappelle de cette époque nouvelle pour lui alors qu'il ne pensait pas pouvoir obtenir le rôle :

Comme d’habitude, Hugh Jackman reste assez humble et se remémore cette époque capitale pour sa carrière. Évidemment, le journaliste de Daily Beast n'hésite pas à l'amener sur le terrain du Marvel Cinematic Universe. Une partie des fans de Wolverine aimerait beaucoup revoir l'acteur dans la peau du personnage pour les besoins du MCU. Mais ce dernier a déjà répondu à cette proposition, Wolverine c'est terminé pour lui :

Si cela s'était produit il y a sept ans, je me dirais : « Oh ouais ! » mais je savais que c'était le bon moment pour moi de quitter la fête. Pas seulement pour moi, mais également pour le personnage. Quelqu'un d'autre le récupérera et l'emmènera avec lui. C'est un trop bon personnage pour ne pas le faire. C'est un peu comme quand vous rentrez d'une fête, votre ami vous appelle et vous dit : « Oh, mec, un nouveau DJ vient d'arriver et la musique est géniale, il faut que tu reviennes. » Et vous dites, "ça sonne bien mais...non". Le personnage ira très bien avec quelqu'un d'autre.