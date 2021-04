Wonder Woman 1984 : comment et à quel prix voir le film en France ?

Reporté à plusieurs reprises pour une sortie dans les salles, c'est au bout du compte dans nos salons que l'on peut découvrir "Wonder Woman 1984" depuis peu. On voit comment et à quel coût regarder le film.

Wonder Woman 1984 : tout savoir sur la sortie française du film DC

Warner se sera accroché pendant un moment à une possible sortie de Wonder Woman 1984 dans nos salles. Le film a vogué de report en report, jusqu'à finalement sortir aux USA en fin d'année dans les cinémas ouverts et sur HBO Max en simultané. Le studio a décidé de ne plus attendre et de passer par un mode de distribution hybride. Chez nous, c'est une solution qui ne résout rien ! Les salles sont fermées depuis des mois et la plateforme reste indisponible sur le continent. Cette situation nous laissait dans l'expectative. La distribution dans les salles ne cessait cependant de devenir l'option la moins probable.

La suite des aventures de l'Amazone incarnée par Gal Gadot se déroule dans les années 80 et oppose l'héroïne à deux menaces : le mystérieux Maxwell Lord (Pedro Pascal) et la féroce Cheetah (Kristen Wiig). Patty Jenkins reprend sa place derrière la caméra pour un film qui aurait été un succès financier dans une année normale.

Wonder Woman (Gal Gadot) - Wonder Woman 1984 ©Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved / DC Comics

Wonder Woman 1984 ne passera pas par une sortie dans les salles obscures. Comme Justice League récemment, c'est vers une plateforme de VOD qu'il faut se tourner. Le film est disponible depuis le 30 mars uniquement à l'achat au prix de 13,99 euros sur les différents services. Pour ceux qui souhaitent acquérir une version en boîte, ils ne devront pas attendre trop longtemps. Wonder Woman 1984 est déjà disponible en précommande chez les revendeurs habituels. La sortie est prévue le 7 avril prochain. Vous trouverez le film sous trois formes différentes. En DVD au prix de 19,99 euros, en Blu-Ray au prix de 24,99 euros et enfin en Blu-Ray Steelbook 4K Ultra HD au prix de 34,99 euros.

Pour savoir ce que l'on en a pensé, retrouvez notre critique.