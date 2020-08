Wonder Woman 1984 : Hans Zimmer dévoile le premier titre de la BO

Alors que "Wonder Woman 1984" est attendu pour le 30 septembre prochain dans les salles, la promotion du film continue de s’intensifier. Après avoir eu droit à un nouveau trailer ce week-end, on peut désormais entendre le premier titre de sa bande originale, qu’Hans Zimmer a mis en ligne gratuitement. Attention car cet article contient quelques spoilers sur le premier film !

Diana Prince face à deux nouveaux ennemis dans Wonder Woman 1984

Après avoir connu la Première guerre mondiale dans le premier film, Diana Prince changera de décennie dans sa suite. Comme son titre l’indique, on retrouvera l’héroïne dans les années 1980 dans Wonder Woman 1984. Si l’on connaît peu de détails sur l’intrigue de cette suite, on sait qu’elle sera confrontée à deux nouveaux ennemis : Max Lord et Cheetah. La super-héroïne devrait donc avoir fort à faire, même si l’on ne connaît pas encore les enjeux pour lesquels elle se battra.

Après avoir déjà mis en boîte le premier film, Patty Jenkins est revenu à la réalisation de Wonder Woman 1984. On pourra évidemment y revoir Gal Gadot dans le rôle-titre et Connie Nielsen retrouvera elle aussi son personnage d’Hippolyta, la Reine des Amazones. Plus surprenant au vu de leur sort dans le premier film, Chris Pine sera aussi de retour en Steve Trevor et Robin Wright retrouvera le costume d’Antiope. Du côté des nouveaux venus, on pourra y voir Pedro Pascal en Max Lord et Kristen Wiig en Barbara Minerva, alias Cheetah.

Hans Zimmer de retour aux films de super-héros

Au fil des années, Hans Zimmer a composé de nombreuses bandes originales de films de super-héros. Il a ainsi mis en musique Man of Steel, The Amazing Spider-Man 2 ou encore X-Men : Dark Phoenix. Et bien sûr, c’est lui qui avait signé la bande originale culte de la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan.

Et même s’il avait déclaré en 2016 en avoir fini avec les films de super-héros, le légendaire compositeur allemand a finalement décidé de revenir au genre puisque c’est lui qui a signé la musique de Wonder Woman 1984. Il a ainsi pris la relève de Rupert Gregson-Williams, qui s’était occupé du premier film. Et à la suite de la sortie d’un nouveau trailer du film lors de la DC FanDome du week-end dernier, Zimmer a partagé via son compte Twitter le premier titre de la bande originale du nouveau Wonder Woman. Avec ce morceau intitulé « Themyscira », on peut donc avoir un premier aperçu de ce que donnera la musique du film de Patty Jenkins.

Cheetah enfin dévoilée dans le trailer de Wonder Woman 1984 du DC Fandome

En attendant la sortie du film, vous pouvez toujours découvrir la nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984 dévoilée ce week-end, si vous ne l’avez pas encore vue. Déjà teasée dans les premiers visuels du film, on y retrouve l’ambiance colorée qui sera présente dans le film, et contrastera ainsi avec celle du premier opus. Et surtout, on peut enfin y voir le look de Cheetah, l’une des deux principales antagonistes de l’histoire. Il faudra maintenant attendre un peu plus d’un mois avant de pouvoir découvrir le film en salles.

Avant peut-être d’avoir droit à un troisième film, comme l’a teasé Patty Jenkins. Celui-ci pourrait cette fois se dérouler à notre époque, et on ne sait donc pas si Steve pourra de nouveau faire le voyage dans le futur avec Diana. La mise en chantier de ce troisième opus sera probablement dépendante des résultats de Wonder Woman 1984, mais on ne doute pas de la réussite d’un des films les plus attendus de l’année.