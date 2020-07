Wonder Woman 1984 : la raison du retour de Steve révélée ? - CinéSéries

"Wonder Woman 1984" est maintenant attendu à la fin du mois de septembre dans les salles. Malgré le changement d'époque et les événements du premier opus, Steve Trevor revient accompagner Diana. La vérité derrière son retour viendrait d'être dévoilée. Attention, SPOILERS !

Wonder Woman a de nouveaux ennemis

Après les événements de la Première Guerre Mondiale, Diana (Gal Gadot) s'est habituée à la société humaine et se fond dans la masse. L'intrigue se déroule désormais dans les années 80, alors que le mystérieux Maxwell Lord (Pedro Pascal) prépare un plan qui sert ses intérêts et que la timide Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) va se transformer en redoutable Cheetah. Au milieu de tout ça, notre héroïne voit une ancienne connaissance revenir : Steve Trevor (Chris Pine). Le film, toujours réalisé par Patty Jenkins, va aussi en montrer davantage sur le peuple des Amazones. On espère pouvoir découvrir Wonder Woman 1984 le 30 septembre prochain, mais la situation des salles américaines pourrait provoquer un nouveau report si elle se prolonge encore plusieurs semaines.

La vérité sur Steve vient-elle d'être révélée ?

Depuis qu'on a découvert que Steve était dans le film, tout le monde se demande comment est-ce possible. À cause du gros saut dans le temps et, surtout, parce qu'il est mort précédemment. La sortie du bouquin Wonder Woman 1984: The Junior Novel (via Bleeding Cool) viendrait peut-être de vendre la mèche sur la raison de son retour. D'après ce qui est raconté dans le roman, c'est la Dreamstone (la Pierre des rêves, en VF) qui serait l'élément déclencheur de sa résurrection. Cet artefact est étudié par l'entreprise Smithsonian dans laquelle travaillent Diana et Barbara Ann Minerva. Il permettrait d'exaucer un voeu, et c'est là que Diana aurait réclamé le retour de Steve.

Bien entendu, rien ne dit que le roman reprend forcément les éléments du film, mais les indices dont on dispose laissent penser que cette narration version papier est en adéquation avec Wonder Woman 1984. La Dreamstone pourrait être également une source d'intérêt pour Maxwell Lord et Barbara Ann Minerva. Cependant, l'utilisation de cet artefact magique peut-elle avoir des retombées plus négatives ? Le voeu de Diana est-il gratuit ou devra-t-elle en payer le prix à un moment donné ?

Le retour de Trevor va être très intéressant dans le sens où il inverse les rôles par rapport à Wonder Woman. Par le passé, c'est lui qui faisait découvrir à Diana le monde des hommes, tel qu'il était à cette période. Avec la suite, c'est Diana qui va montrer à Steve ce qu'est devenu le monde, dans lequel elle est intégrée.