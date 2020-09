Wonder Woman 1984 : la sortie de nouveau repoussée ?

"Wonder Woman 1984" pourrait finalement ne pas arriver sur les écrans le 30 septembre prochain. Alors que sa sortie a déjà été décalée plusieurs fois, elle pourrait de nouveau être repoussée si les résultats de "Tenet" au box-office ne sont pas convaincants. Attention car cet article contient des spoilers sur le premier film !

Diana Prince face à deux nouveaux ennemis dans Wonder Woman 1984

Diana Prince explorera une nouvelle époque dans Wonder Woman 1984. Après l’avoir vu au milieu de la Première Guerre mondiale, on la retrouvera cette fois dans les années 1980. Peu de détails sur l’intrigue ont filtré pour le moment, mais on sait que la super héroïne affrontera cette fois deux antagonistes : Max Lord et Cheetah. Ces derniers devraient s’associer contre elle, mais on ne connaît pas encore les enjeux pour lesquels ils se battront.

C’est de nouveau Patty Jenkins qui est revenu mettre en boîte Wonder Woman 1984, après avoir déjà porté à l’écran les aventures de l’héroïne DC dans le premier film. On retrouvera évidemment Gal Gadot dans le rôle titre et Connie Nielsen dans celui d’Hippolyta, la Reine des Amazones. Plus surprenant quand on sait ce qu’ils étaient devenus dans le premier film, Chris Pine et Robin Wright seront aussi de retour dans la peau de Steve Trevor et Antiope. Quant aux nouveaux venus, c’est Pedro Pascal que l’on verra prêter ses traits à Max Lord et Kristen Wiig à Barbara Minerva, aka Cheetah.

La PDG de Warner Bros entretient le flou sur la sortie de Wonder Woman 1984

On le sait depuis un moment, le Tenet de Christopher Nolan est attendu par tout le monde comme le film qui indiquera si le public est prêt à retourner massivement au cinéma ou non. Les studios entendent se baser sur ses résultats au box-office pour savoir s’ils peuvent maintenir la sortie de leurs films, et notamment leurs grosses productions. Et c’est visiblement le cas de Warner Bros, qui attend les chiffres du long-métrage de Nolan pour savoir s’il maintient ou non la sortie de Wonder Woman 1984 à la date prévue pour le moment.

Dans une interview pour The Hollywood Reporter, Ann Sarnoff, la PDG de Warner Bros, a été interrogée sur la possibilité que le film de Jenkins soit repoussé jusqu’en décembre, prenant la place du Dune de Denis Villeneuve. Sarnoff a réaffirmé son intention de sortir Wonder Woman 1984 au cinéma, mais s’est montrée prudente en ne donnant aucune indication claire sur la possibilité de le voir être repoussé :

On est encore en train d’essayer de réfléchir sur la stratégie à adopter pour tous nos films. On a bien avancé. Évidemment, Wonder Woman 1984 est le prochain. Pour l’instant, on maintient sa date. Comme je l’ai dit avant, certains films méritent d’être sur grand écran. Pour moi, Wonder Woman est l’un d’eux.

On comprend donc ici que la décision du studio concernant le deuxième opus de Wonder Woman dépendra très certainement du résultat de Tenet au box-office. Il est encore trop tôt pour savoir si ce dernier a amassé un assez grand nombre de spectateurs pour être considéré comme une vraie réussite dans le contexte actuel, puisqu’il n’est sorti qu’hier aux États-Unis et dans d’autres pays. Mais nul doute que Warner Bros communiquera sur la sortie de Wonder Woman 1984 dès que les chiffres du long-métrage de Nolan seront connus après un délai suffisant pour en tirer des conclusions. Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, les premiers chiffres de Tenet au box-office dans les pays lesquels il est déjà sorti sont rassurants.