Wonder Woman 1984 : le film a une nouvelle date de sortie

Un à un, les films attendus dans les prochaines semaines et mois décalent leur sortie à cause du contexte actuel. Aussi forte soit-elle, Wonder Woman ne résiste pas au coronavirus et devra patienter avant de s'illustrer dans sa seconde aventure en solitaire.

L'industrie du cinéma est à l'arrêt avec la pandémie de coronavirus qui nous frappe. Et personne ne sait quand les choses vont se tasser et reprendre un cours plus normal. Face à l'ampleur de la situation et la fermeture des cinémas qui se multiplient partout dans le monde (à l'inverse de la Chine qui rouvre ses salles), tous les films qui devaient arriver prochainement déguerpissent, avec parfois des nouvelles dates à la clé. D'autres distributeurs préfèrent attendre avant de se prononcer, car la réorganisation des sorties ne sera pas évidente. Vu comment les choses se profilent, on sent que la dernière partie de 2020 sera totalement blindée si tout le monde décide de tenter sa chance à cette période. On apprend maintenant que Wonder Woman 1984 ne déroge pas à la règle et ne sortira pas à la date prévue initialement.

Wonder Woman arrivera cet été... mais plus tard

Attendu le 3 juin chez nous et le 5 aux USA, le film est reprogrammé le 14 août d'après pour les écrans américains. Aucune date française n'est évoquée mais on peut s'attendre à ce qu'il arrive deux jours plus tôt chez nous, soit le mercredi 12. Les gros films comme ça sortent simultanément partout dans le monde. Il faudra donc attendre pour découvrir le prochain gros morceau concocté par DC, après que le premier ait tout cartonné au box-office. Avec 821 millions de dollars, on tient là une indéniable réussite financière qui est doublée d'une bonne réception de la part de la critique et du public.

Cette suite suscite de grosses attentes car on patiente depuis 2017 quand même ! Pour rappel, Wonder Woman 1984 va confronter Diana à Cheetah (Kristen Wiig), une ennemie redoutable. Tandis que Chris Pine reviendra Steve Trevor fait son retour (on le pensait mort), Pedro Pascal prêtera ses traits à Maxwell Lord, un riche homme d'affaires qui aura sa part de responsabilité dans tout ce qui va se passer. Le film est toujours réalisé par Patty Jenkins, avec Gal Gadot devant sa caméra qui continuera de briller en Amazone.

La Warner s'offre un peu d'air avec cette sortie en août et on espère que tout sera rentré dans l'ordre à cette période de l'année et que le public n'aura plus peur de se ruer dans les salles. Car, même si le virus sévira moins ou plus du tout, il faudra laisser du temps aux gens pour qu'ils acceptent de se rassembler en masse dans les même espaces.