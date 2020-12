Wonder Woman 1984 : les premiers avis sont tombés

Plus que quelques jours avant de découvrir "Wonder Woman 1984" dans les salles françaises. Les cinémas vont avoir l'autorisation de reprendre leurs activités et ils pourront compter sur ce blockbuster. Des premiers avis en provenance de la presse américaine viennent de tomber.

Wonder Woman 1984 pour fêter le retour dans les salles

Le second déconfinement en France s'accompagne d'une réouverture des salles à la mi-décembre. Nous aurons la chance de pouvoir retourner consommer des films sur grand écran, malgré une offre qui sera moins alléchante que ce que l'on a l'habitude d'avoir à cette période. Pas mal de distributeurs ont préféré fuir la fin d'année pour se trouver un point de chute plus tard, en espérant que la situation sanitaire sera apaisée et que le public aura envie de se déplacer au cinéma. Déjà au rendez-vous à la fin du premier déconfinement avec Tenet, Warner Bros. sera encore au centre de l'attention cette fois avec Wonder Woman 1984.

Alors que Disney/Marvel ont décalé leurs sorties, nous aurons bien une super-héroïne dans les salles en 2020. Le film sera à l'affiche, chez nous, dès le 16 décembre. Pile pour les vacances de fin d'année. Les Américains attendront jusqu'au 25 décembre pour le voir mais ils auront doublement le choix entre le petit et le grand écran car WarnerMedia a opté pour une sortie simultanée au cinéma et sur la plateforme HBO Max. Une pratique qui va se généraliser pour le studio en 2021.

Wonder Woman 1984 ©Warner Bros. Pictures

Après un succès avec le premier opus (821 millions de dollars au box-office, 93% sur Rotten Tomatoes), Patty Jenkins revient à la mise en scène, toujours pour diriger Gal Gadot dans le rôle principal. Le premier scénario se déroulait pendant la Première Guerre mondiale, le second nous propulse dans les années 80. Changement d'ambiance drastique pour Diana qui s'est habituée au monde des hommes. Elle devra lutter contre Maxwell Lord (Pedro Pascal), un riche homme d'affaires nourri par de dangereuses ambitions. Notre héroïne aura aussi à combattre Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) devenue Cheetah. Elle pourra cependant compter sur le retour de Steve Trevor (Chris Pine).

Des premiers avis sont arrivés

La presse américaine a la chance d'avoir déjà pu poser ses yeux sur le film en avant-première et des avis sont en train de tomber. Il faut toujours les prendre avec certaines précautions. On a souvent eu des avis dithyrambiques pour des blockbusters alors que le résultat n'était pas si exceptionnel. Ce fut le cas pour Mulan, encensé par des critiques pour pas grand chose.

Autant ne pas faire durer le suspense plus longtemps : les premiers retours sont positifs. La majorité des avis que l'on trouve sur Twitter vantent les mérites de Wonder Woman 1984, en pointant l'aspect émotionnel/humain qui est développé dedans et forcément des scènes d'action marquantes. Si personne ne lâche des spoilers, plusieurs critiques notent que des surprises seront à découvrir à l'intérieur. Petit florilège de réactions :

Bonne nouvelle : Wonder Woman 1984 est fantastique ! L'histoire est excellente et délivre un grand, approprié message. Ça nous réserve une tonne de surprises, et le travail fait sur Cheetah et Max Lord est superbe (Kristen Wiig et Pedro Pascal sont géniaux). Soyez prêts, parce que c'est de la bombe.

Je suis si content de dire que Wonder Woman 1984 est une explosion du début à la fin. Un excellent prolongement au premier film, blindé de cœur, d'espoir, d'amour, d'action, de romance et d'humour. Patty Jenkins, Gal Gadot et toute l'équipe ont fourni l'une des meilleures suites du DCEU. J'étais en larmes à la fin.

J'ai enfin vu Wonder Woman 1984 ! C'est vraiment génial, avec beaucoup de moments excitants tout en restant ancré dans une histoire intime. Non seulement c'est une suite solide, mais une excellente alternative à Superman. De plus, il y a des très bonnes surprises.

Hier, j'ai vu Wonder Woman 1984 et c'était tout ce dont j'avais besoin, voire plus. Le film est très ambitieux, incroyablement stimulant, et rempli de l'espoir dont nous avions tous besoin. C'est aussi très long, un peu trop même, mais de manière générale ça m'a rappelé comment un gros blockbuster peut vous émerveiller.

À voir maintenant si Wonder Woman 1984 va parvenir à faire un meilleur score au box-office que Tenet. Le film de Christopher Nolan a déçu financièrement avec 357.8 millions de dollars remportés alors qu'il a coûté (promotion compris) plus de 200 millions. Le cinéma de super-héros est cependant tellement plébiscité en temps normal qu'on ne le voit pas être synonyme d'échec dans le cas ci-présent. Le bilan sera peut-être moins spectaculaire qu'attendu, à cause de la pandémie, mais nous devrions pouvoir parler de réussite quand l'heure du bilan sera venue.

Wonder Woman 1984 sortira dans les salles le 16 décembre.