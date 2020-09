Wonder Woman 1984 sera un (très) long film

"Wonder Woman 1984" est une suite très attendue, après le succès commercial et critique du premier volet. L'héroïne aura largement le temps de s'éclater à l'écran car la conséquente durée du film vient d'être révélée. Les studios n'ont plus peur de faire des longs films tirés de comics.

Wonder Woman file dans les années 80

La réalisatrice Patty Jenkins reprend du service pour diriger le second opus des aventures de Diana Price (Gal Gadot). Wonder Woman 1984 se déroule, comme son titre le laisse suggérer, bien après les événements du premier film. Notre héroïne s'est adaptée au monde des hommes et a trouvé sa place. La société a changé depuis le temps, comme le découvrira un Steve Trevor (Chris Pine) qui refait son apparition après sa supposée mort. L'intrigue racontera la confrontation entre Wonder Woman et Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig). Quand cette dernière accède à des pouvoirs surpuissants et se transforme en Cheetah, il n'y a que l'Amazone qui peut l'arrêter. Le mystérieux Maxwell Lord (Pedro Pascal) sera aussi un autre antagoniste dont les motivations restent obscures.

En résumé, cette suite promet d'être encore meilleure avec une ambiance très pop permise par les années 80 et une intrigue qui a l'air plus complexe. Il faut au moins ça pour dépasser les 822 millions de dollars remportés par le premier film. La seule ombre au tableau est ce contexte relatif au Covid-19. La crise n'est pas terminée et l'industrie du cinéma ne fonctionne pas encore à plein régime. On a néanmoins vu avec les premiers résultats de Tenet que le public était prêt à retourner dans les salles. La sortie de Wonder Woman 1984 interviendra sur les écrans français le 30 septembre prochain.

La durée du film vient d'être révélée

Prévu pour cet été avant que le coronavirus ne gâche la fête, Wonder Woman 1984 reste solidement ancré à sa date prévue à la fin du mois. La Warner ne devrait plus effectuer de changement et est décidée à proposer ce gros morceau. En dehors de la France, d'autres pays vont également mettre le film à l'affiche à la même période. Dont la Corée du Sud. C'est d'ailleurs grâce à elle que l'on peut savoir sur combien de temps va s'étendre le long-métrage. Patty Jenkins a eu besoin de 151 minutes pour faire tenir tout ce qu'elle souhaitait. 2h31, c'est une dizaine de minutes de plus que le premier volet. Une durée conséquente, qui égalise le Tenet de Christopher Nolan. Bon, on devrait en revanche avoir moins de mal à comprendre ce qui se joue sous nos yeux.

Sans atteindre les démentes 4 heures de la Snyder's Cut de Justice League, cette longueur permet d'égaler celle de Batman v Superman, qui était le plus long projet du DCEU jusqu'à présent. Même chez Marvel on ne trouve pas souvent des films qui prennent autant leur temps - Avengers : Endgame faisant figure d'exception avec ses 3 heures.

Le cinéma de super-héros a une place centrale dans l'industrie actuelle et cette importance se matérialise avec des durées souvent longues, comme pour dire qu'il occupe les salles dans tous les sens du terme. Les studios n'y voient aucun inconvénient du moment que les résultats financiers sont acceptables. On sait que les producteurs aiment calibrer leurs projets pour répondre à des normes qui garantissent une réussite au box-office et la durée reste un point sur lequel ils peuvent agir. Avec les adaptations de comics, ils savent que les personnages et univers sont si forts que le succès aura lieu, qu'importe qu'il faille 1h30 ou 3h pour développer une histoire. Wonder Woman 1984 a d'ailleurs le potentiel pour dépasser Tenet sur le terrain du box-office.