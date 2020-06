Wonder Woman 1984 : Warner annonce la date de sortie française

"Wonder Woman 1984", toujours réalisé par Patty Jenkins, devait arriver cet été dans les salles. La Warner a revu son calendrier avec la pandémie du COVID-19 et, après une date pour les écrans américains, on sait quand la suite au film de 2017 sera visible chez nous.

Wonder Woman revient en septembre prochain

Dans la foulée de l'annonce de la date de sortie de Tenet en France, la Warner annonce que son autre prochain gros titre à venir, Wonder Woman 1984, a aussi un point de chute sur les écrans français. C'est le 30 septembre prochain que l'on pourra revoir l'Amazone en action, avec toujours Gal Gadot dans le costume. Une date qui n'est en rien une surprise car le studio avait planifié la sortie aux USA pour le vendredi 2 octobre suivant. On s'attendait tout logiquement à ce que le film arrive la même semaine ou juste celle d'après. Dans le cas de gros blockbusters comme ça, les studios envoient la sauce d'un coup pour maximiser les résultats au box-office. À l'inverse du prochain Christopher Nolan qui se paie une sortie mondiale le même jour, Wonder Woman 1984 respecte le créneau traditionnel du mercredi en France.

De nouveaux ennemis pour Wonder Woman

Le titre ne fait pas doute sur la question, cette suite nous invite à un saut dans le temps, dans les années 80. Malgré ça, Chris Pine sera bien présent en Steve Trevor alors qu'on le pensait mort. Sa réapparition est l'un des mystères de Wonder Woman 1984 et elle semble avoir un lien avec le personnage campé par Pedro Pascal, Lord Maxwell. Ce dernier a aussi un rôle à jouer dans l'émergence de Cheetah, la nouvelle ennemie de l'héroïne qui prendra les traits de Kristen Wiig. La promotion ne donne pas encore tout en ce qui la concerne, on ne sait pas clairement quel sera son look. La DC Fandom qui se déroulera en ligne lors du mois d'août devrait permettre de voir des nouvelles images de Wonder Woman 1984.

Le premier volet est l'une des belles réussites de DC, alors que leur univers étendu a vacillé. Avec 821,8 millions de dollars au box-office mondial, il représente un succès financier en plus d'avoir décroché l'appréciation du public. Le second devrait lui aussi s'offrir une belle carrière dans les salles. Il sera l'un des premiers gros films à relancer la machine après la longue pause imposée par les mesures sanitaires.