Wonder Woman 3 : Cheetah de retour dans la suite ?

Tout juste sorti dans quelques pays, "Wonder Woman 1984" est assuré d'avoir une autre suite toujours réalisée par Patty Jenkins. La méchante Cheetah pourrait-elle revenir dans le film ? La réalisatrice laisse planer le doute et prévient que cela est bien possible.

Wonder Woman et Cheetah : le début d'une longue histoire au cinéma ?

L'Amazone est revenue sur une partie des écrans du monde dans Wonder Woman 1984. Toujours avec Patty Jenkins à la barre, le film est le premier de chez Warner à bénéficier d'une sortie dans les salles et sur HBO Max. Le scénario se déroule désormais dans les années 80, avec une héroïne qui doit arrêter Maxwell Lord (Pedro Pascal), un riche homme d'affaires au mystérieux plan. Il entraîne dans son sillage Barbara Minerva (Kristen Wiig), une femme timide qui fréquente Diana. Cette dernière jalouse son amie et va devenir sa pire ennemie en tant que Cheetah. Pour rappel, le film n'est pas encore sorti chez nous et devrait être à l'affiche dès que les salles de cinéma auront l'autorisation d'ouvrir.

Sans entrer trop dans les détails pour éviter de spoiler Wonder Woman 1984, Barbara Minerva est dans la possibilité de revenir après les événements du film. Le scénario laisse son cas un peu en suspens et entrouvre la porte pour qu'elle revienne affronter Diana. Mais ce n'est pas encore garanti, même si la réalisatrice Patty Jenkins a laissé entendre chez Cinemablend qu'elle n'excluait pas du tout son retour et que la fin ambiguë était logique selon elle. Trouver une bonne conclusion a été un véritable challenge pour la réalisatrice et, au lieu de faire un choix tranché, elle a opté pour ce flou.

Wonder Woman 1984 © Warner Bros. France

Ce qui est sûr, c'est que l'intrigue va cette fois se passer à notre époque. Les deux premiers films ont fait évoluer le personnage dans le passé, pour désormais aboutir à une insertion de l'héroïne dans la société moderne. Hormis cette indication, le scénario reste très secret. Patty Jenkins sait depuis le premier film quelle trajectoire elle veut prendre et il se peut même que l'histoire continue avec un quatrième opus. Il est encore bien trop tôt pour parler sérieusement de ça.

Quant à Wonder Woman 3, un retour de Cheetah/Barbara Minerva aurait un certain sens en raison de la connexion qui unit les deux femmes. Dans les comics, elles se sont affrontées plusieurs fois. Pour faire une comparaison avec un autre super-héros DC, Cheetah équivaut à ce qu'est le Joker pour Batman. Mais il serait peut-être plus judicieux d'essayer de chercher un autre adversaire pour éviter de tomber dans la redite. Rien n'empêche, cependant, de la faire revenir mais dans des proportions moindres.