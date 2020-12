Wonder Woman : un quatrième film serait prévu

DC et Warner comptent sur l'Amazone incarnée par Gal Gadot. Un troisième opus verra bien le jour après "Wonder Woman 1984" puis, il se peut qu'un quatrième soit aussi déjà prévu. Avec ou sans Patty Jenkins derrière la caméra.

Wonder Woman : une héroïne qui marche au cinéma

Après les 822 millions de dollars remportés au box-office par le premier Wonder Woman, une suite devait forcément se faire. La réalisatrice Patty Jenkins a rempilé pour Wonder Woman 1984, toujours avec Gal Gadot dans le rôle principal. L'histoire avance de quelques décennies pour continuer de suivre Diana Prince dans ses aventures. Elle doit cette fois affronter Cheetah et Maxwell Lord. Le film a été reporté à cause de la crise sanitaire, puis Warner s'est enfin décidé à le lancer en cette fin d'année sur les écrans qui peuvent l'accueillir, ainsi que sur HBO Max pour une durée d'un mois.

Compte tenu des circonstances, on se doutait que la suite n'allait pas reproduire les chiffres du précédent volet. Mais les premiers résultats du box-office sont assez solides avec pour le moment 85 millions de dollars remportés à travers le monde. Warner n'a pas tardé à officialiser un troisième opus, que l'on savait dans les tuyaux depuis un moment.

Wonder Woman 1984 ©Warner Bros. France

Patty Jenkins a déjà avoué qu'elle voulait faire au moins trois films. Le prochain sera probablement son dernier mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Amazone sera abandonnée. La réalisatrice vient d'avouer à Entertainement Weekly qu'il devrait y avoir deux autres films pour compléter l'histoire du personnage. Et elle ne veut pas parler de ce spin-off sur le peuple des Amazones, mais bien d'un quatrième Wonder Woman !

Patty Jenkins ira-t-elle au bout ?

Si elle a déjà l'idée qui servira pour le scénario du film, elle ne sait pas si elle sera ou non aux commandes. Très récemment, après le scandale HBO Max/Warner, elle avait jeté le doute sur son implication pour Wonder Woman 3. Très peu de temps après, on découvrait qu'elle serait toujours de la partie. On ne sait pas ce qu'il se passera pour le quatrième mais on ne voit pas pourquoi l'équipe changerait, surtout pour ce qui devrait être une conclusion.

La bonne entente entre la réalisatrice et Gal Gadot pourrait les amener à vouloir terminer ensemble l'histoire de Wonder Woman. Mais on parle d'un futur très lointain, car on ne sait même pas quand le troisième va se faire. Patty Jenkins doit s'occuper de Rogue Squadron, un film Star Wars annoncé lors de l'Investor Day. Elle est aussi attendue pour diriger encore Gal Gadot dans le biopic sur Cléopatre. On a le temps avant de voir arriver sur nos écrans Wonder Woman 3, un film qui devra normalement se dérouler à notre époque cette fois.