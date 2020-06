Wonder Woman 3 : le coronavirus pourrait avoir un impact sur le scénario

"Wonder Woman 1984" n'est même pas encore sorti dans les salles que Patty Jenkins est déjà en train de plancher sur l'épisode d'après. La réalisatrice souhaite prendre du recul sur ses idées et pourrait les modifier à la suite de la pandémie exceptionnelle que l'on connaît.

Patty Jenkins pense à Wonder Woman 3

Wonder Woman 1984 est l'une des grosses sorties prévues cette année. La pandémie a modifié par deux fois sa date de sortie mais le film reste attendu pour 2020. Ce qui veut dire qu'il est terminé et que sa réalisatrice, Patty Jenkins, peut déjà penser à la suite. Dans Total Film (via Heroic Hollywood), elle révèle qu'elle est en train de réfléchir au scénario du prochain et que la situation exceptionnelle de ces derniers mois pourrait avoir des répercussions sur son travail. Elle précise aussi que le spin-off sur les Amazones reste d'actualité :

J'ai réellement appuyé sur le bouton pause. Parce que la vérité est que l'intrigue était le résultat de la situation d'il y a six mois. Nous n'avons pas encore commencé à travailler sur la suite. J'espère faire le film sur les Amazones avant le troisième Wonder Woman. Mais peut-être que je ne ferai aucun des deux. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer dans ce monde, vous voyez ? Mais oui, je pense que l'intrigue restera assez similaire, probablement. Mais je veux m'assurer que tout ça aura une influence.

Toute la complexité pour interpréter une telle déclaration est de deviner ce que peut contenir ce nouveau scénario. Patty Jenkins expliquait en avril dernier qu'elle avait des idées pour un Wonder Woman 3 et bien avant ça elle avait émis le souhait de placer l'intrigue dans l'époque contemporaine. Mais pour quoi faire ? A-t-elle des intentions spécifiques dans l’œil qu'elle veut poser sur le monde actuel ? Si c'est le cas, on admet alors que la pandémie du COVID-19 peut avoir un impact sur son histoire. Une telle crise sanitaire aura des répercussions sur le long terme et il faudra peut-être que Wonder Woman 3 englobe certains aspects de la réalité qui en découle pour sa description du contexte général - dans des proportions plus ou moins grandes. Se situer à notre époque est un prolongement logique étant donné la progression entre le premier (qui se passait lors de la Première Guerre mondiale) et le second (qui se passera dans les 80's).

Avant de penser au 3, cap sur les années 80

Pour avoir plus d'informations sur Wonder Woman 3, on devra patienter jusqu'à la sortie du prochain, au minimum. Désormais attendu par chez nous le 30 septembre prochain, il pourrait donner des indices sur la direction qui sera empruntée ensuite. Wonder Woman 1984 racontera la vie de Diana, des dizaines d'années après les événements du premier, alors qu'elle doit affronter Cheetah (Kristen Wiig) et accueillir le retour de Steve Trevor (Chris Pine), qu'elle pensait mort. Tout cela, avec en fond un mystérieux Lord Maxwell (Pedro Pascal), dont les intentions pourraient se révéler malfaisantes.