Wonder Woman : Patty Jenkins a des idées pour un troisième film et un spin-off

Avec le carton financier qui a été le sien et de bons retours, le premier "Wonder Woman" est une base qui peut permettre à plusieurs films de sortir. La réalisatrice Patty Jenkins ne serait pas contre un troisième épisode et évoque encore un peu plus le spin-off sur les Amazones.

Avec 821,8 millions de dollars au box-office, une Gal Gadot adorée du public et une réalisatrice impliquée aux commandes, le premier Wonder Woman est l'une des plus belles réussites de DC dans les années 2010. La suite, obligatoire, a mis du temps à se faire et réclame même qu'on patiente encore un peu plus à cause de la crise sanitaire. Sa sortie a été décalée au 12 août prochain et on espère qu'elle pourra rester comme telle. L'Amazone Diana est une tête d'affiche dont la Warner ne peut se passer, elle a surnagé quand le DCEU boitait sévèrement. Tout porte à croire que le second film sera une grosse réussite économique et on se doute qu'il devrait y avoir une autre aventure.

La réalisatrice Patty Jenkins a déjà avoué qu'elle avait des idées pour le troisième Wonder Woman et elle persiste dans une interview pour Total Film Magazine (via GamesRadar). Si elle ne s'avance pas trop sur ce que le scénario pourrait raconter, elle ne cache pas qu'elle a un plan en tête pour la suite. Sauf qu'elle préfère évidemment attendre la sortie du prochain avant d'en parler. On a de bonnes raisons de penser que sa réception sera positive mais rien n'est jamais totalement assuré dans cette industrie. Après une origin story durant la Première Guerre Mondiale et une suite dans les années 80, un troisième film pourrait encore proposer une autre temporalité, encore plus proche de la nôtre.

Un spin-off à Wonder Woman toujours dans les tuyaux

Elle revient également lors de l'interview sur un autre projet lié à l'univers de Wonder Woman : le spin-off sur les Amazones. Elle avait évoqué le sujet lors de la Comic-Con au Brésil et Connie Nielsen a récemment exprimé son envie d'être de la partie. Patty Jenkins continue de vouloir être impliquée mais elle refuse d'en prendre la réalisation, estimant qu'elle doit laisser sa place. Sans doute pour respirer, car elle devra s'occuper du trois après Wonder Woman 1984. Mais l'idée pourrait être de sortir ce spin-off entre ces deux volets, pour faire patienter le public et approfondir l'univers par la même occasion.

Fermée à l'idée de réaliser cette histoire sur les femmes de Themyscira, la réalisatrice bosse sur le scénario avec Geoff Johns, les deux ayant vendu un pitch à une Warner emballée. Patty Jenkins sera ensuite productrice si l'affaire est signée, un poste qui lui permettra de garder un certain contrôle sur ce qui sera fait.