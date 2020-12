Wonder Woman 3 : vers un changement à la réalisation ?

Alors que "Wonder Woman 1984" arrive dans certaines salles du monde (et sur HBO Max aux Etats-Unis) pour cette fin d'année, il est quasiment assuré qu'un troisième opus voit ensuite le jour. La réalisatrice Patty Jenkins a laissé entendre qu'elle pourrait ne pas être impliquée cette fois.

Wonder Woman : la passe de trois pour l'héroïne ?

Plébiscitée avec le premier opus qui a cumulé jusqu'à 821 millions de dollars au box-office, Wonder Woman n'a pas échappé à une seconde aventure. L'Amazone sera visible dans Wonder Woman 1984, toujours réalisé par Patty Jenkins. Le film se déroule dans les 80's et narre la lutte entre l'héroïne et deux ennemis : Maxwell Lord et Cheetah. Un blockbuster très attendu, qui ne sortira hélas pas dans nos salles en cette fin d'année. Crise oblige, les cinémas sont encore fermés. Là où cela est possible, le film sera à l'affiche. Y compris aux Etats-Unis, où il lancera cette pratique instaurée par Warner Bros. de sortie en simultané sur HBO Max le temps d'un mois. Il est encore un poil tôt pour parler du prochain épisode, qui semble cependant être une étape déjà programmée. La réalisatrice a annoncé qu'elle savait de quoi il serait question dans un troisième opus, y compris dans un spin-off sur les Amazones. Pour ce second projet, elle a confirmé qu'elle ne serait pas aux commandes derrière la caméra. On l'attend, en revanche, pour Wonder Woman 3. À moins que ses rapports avec le studio ne se dégradent ?

Patty Jenkins jette le doute sur son avenir

Lors d'une interview dans The New York Times, elle avoue qu'il se pourrait que le film se fasse sans elle. Principalement à cause du modèle qu'est en train d'adopter Warner avec ses projets. Comme dit plus haut, le studio a fait le choix de tout sortir au cinéma et en même temps sur HBO Max, sans se concerter avec les réalisateurs concernés. Une décision qui a du mal à passer auprès des intéressés. Quelques grands noms n'ont pas manqué de signaler leur désaccord, comme Christopher Nolan et Denis Villeneuve. Patty Jenkins ne veut pas revenir si une sortie dans les salles n'est pas assurée. Visiblement prise de court avec Wonder Woman 1984, elle n'a pas trop eu son mot à dire.

Wonder Woman 1984 ©Warner Bros.

Pour le prochain, qui devrait aussi être son dernier chez DC, elle envisage de travailler avec des garanties. Ou elle laissera sa place. On voit mal Warner se séparer d'elle pour la conclusion mais tout reste possible avec ce studio qui se traîne quelques casseroles et mauvais choix en ce qui concerne la gestion de ses super-héros. Il faut aussi attendre les résultats financiers du second opus, qui seront quoi qu'il arrive biaisés par le mode de distribution atypique. Attendez-vous à ce que le score soit bien inférieur à celui (excellent) du précédent.

La réalisatrice n'a plus honte de poser ses conditions auprès de Warner. Après le premier volet (sur lequel on lui a imposé une fin qu'elle ne voulait pas), elle a réclamé un salaire plus élevé car elle se sentait sous-évaluée. Ayant obtenu gain de cause, elle compte bien se faire entendre à nouveau pour militer en faveur d'une sortie dans les salles. On peut légitimement espérer que la situation sera arrangée quand le film sortira. Il faudra au moins attendre deux ou trois ans pour qu'il soit prêt. Il y a fort à parier que Patty Jenkins ira d'abord s'occuper de Rogue Squadron, le film Star Wars. Après une progression de plusieurs décennies entre le premier et le second volet, le troisième se destine à se passer dans le présent. Chez MTV News, l'actrice Gal Gadot a avoué qu'elle souhaitait que l'on en termine avec le passé et que le personnage se confronte à notre réalité. Peut-être que Wonder Woman 1984 commencera à amorcer ce virage...