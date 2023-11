Wonka : des premières réactions dithyrambiques au film avec Timothée Chalamet

"Wonka", la comédie musicale sur le fameux Willy Wonka avec Timothée Chalamet dans le rôle, recueille des premières réactions élogieuses. Le film parfait pour les fêtes de fin d'année ?

Wonka pour bien finir l'année

Apparemment, à lire les premières réactions sur les réseaux de la comédie musicale réalisée par Paul King avec Timothée Chalamet dans le rôle-titre, Wonka s'annonce comme le grand événement de cette fin d'année. C'est a priori une bonne nouvelle pour Warner Bros. Discovery, qui sort aussi dans les salles ce mois de décembre Aquaman et le Royaume perdu, et qui ne pourra peut-être pas compter sur une performance de cet ultime film du DCEU au box-office. Dans tous les cas, Wonka pourrait donc conclure en beauté une année pour les studios déjà marquée par l'immense succès de Barbie (1,44 milliard de dollars de recettes au box-office mondial).

Wonka ©Warner Bros.

En effet, le film de Paul King, connu pour les succès Paddington et Paddington 2, reçoit des premières réactions largement conquises. Par exemple, la critique Courtney Howard, qui écrit notamment pour Variety, décalre à son sujet sur X :

"Wonka" est une combinaison gagnante, remplie à la perfection de ce qu'il faut de charme, de fantaisie et d'émotion, portée par une imagination pure et brillante et des morceaux musicaux agiles. Timothée Chalamet est une usine à charisme. Son engagement total est enivrant. Hugh Grant est exceptionnel en mode "plus rien à foutre".

Timothée Chalamet encensé

La performance de l'acteur principal de Wonka, chouchou d'Hollywood et objet de toutes les attentions, est saluée de toutes parts. Ainsi Germain Lussier, du site Gizmodo, écrit sur X :

Timothée Chalamet est une raison suffisante de voir "Wonka". Il est infiniment charmant et phénoménal à regarder. Le film n'est pas aussi bon que lui mais reste appréciable. L'histoire et le ton du film sont en conflit et laisse une sensation un peu brouillonne. Il est cependant très joyeux et les chansons sont délicieuses.

Pour la scénariste, productrice et journaliste de Collider Perri Nemiroff, même opinion sur Wonka, auquel elle trouve quelques défauts mais se dit époustouflée de la performance de Timothée Chalamet.

"Wonka" est un charmant délice porté par une performance exceptionnelle et idéale de Timothée Chalamet. Ça peut parfois paraître un peu stupide et il y a quelques points d'intrigue un peu faibles, mais ça n'empêche pas ce film incroyablement sympathique, avec sa sincérité très efficace, de me réchauffer le coeur.

Pour rappel, Wonka est une forme de prequel à Charlie et la chocolaterie, puis son histoire est celle du jeune inventeur, magicien et chocolatier Willy Wonka, avant qu'il ne bâtisse sa fameuse chocolaterie. Une origin story donc du personnage créé en 1964 par Roald Dahl et mondialement connu, objet de plusieurs adaptations, dont pour le cinéma celle de Tim Burton avec Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka, grand succès critique et commercial de l'année 2005.

Wonka arrive dans les cinémas français le 13 décembre 2023.