World War Z 2 enfin sur les rails ? Brad Pitt et David Fincher devraient se retrouver pour "une suite"

Ayant déjà travaillé ensemble à trois reprises, Brad Pitt et David Fincher ont de bonnes chances de se retrouver pour le prochain film du cinéaste, qui se présente comme un projet intrigant.

David Fincher veut retravailler avec Brad Pitt pour son prochain film

Brad Pitt et David Fincher ont déjà collaboré ensemble à trois reprises. L’acteur a d’abord joué le policier David Mills dans le classique Seven. Il a ensuite incarné Tyler Durden dans un autre film culte, Fight Club. Puis, il a retrouvé le célèbre cinéaste pour L’Étrange Histoire de Benjamin Button.

Dix-sept ans après la sortie de L’Étrange Histoire de Benjamin Button, nous apprenons que Brad Pitt et David Fincher devraient de nouveau se retrouver. Sur son blog World of Reel, le journaliste Jordan Ruimy assure que le réalisateur a l’intention de retravailler avec son acteur fétiche pour son prochain film. Celui-ci sortira sur Netflix.

La suite de World War Z ?

Toujours selon Jordan Ruimy, ce nouveau projet sera « très probablement » le prochain sur le calendrier du réalisateur de The Social Network. On devrait donc avoir plus de détails sur le sujet au cours des prochaines semaines. Mais pour le moment, on ne sait pas encore de quoi parlera le long-métrage. Une information intrigante a toutefois fuité. Ainsi, le long-métrage sera une suite, mais pas celle d’un film de David Fincher.

Alors, se pourrait-il que ce dernier s’attaque enfin à la suite de World War Z ? Des rumeurs sur le sujet ont longtemps circulé. En 2017, le président de Paramount avait même affirmé à The Hollywood Reporter que David Fincher allait bel et bien réaliser la suite du film sorti en 2013. Mais depuis, ce projet a été abandonné. On peut donc se demander si le cinéaste choisi de lui redonner vie. Mais tout cela n’est qu’une supposition, et il faudra attendre une information officielle pour savoir quel sera ce nouveau film.

Trois autres projets pour Netflix

Pour le moment, David Fincher est occupé à développer sa série Squid Game. Il s’agira d’une version américaine du show sud-coréen, qui sortira elle aussi sur Netflix. On ne connait pas encore le casting de la série. Jordan Ruimy affirme toutefois que, malgré des rumeurs sur le sujet ces dernières semaines, Leonardo DiCaprio n’en fera pas partie.

Le réalisateur a aussi d’autres projets dans les cartons. Il doit diriger une série préquel de Chinatown, toujours pour Netflix, avec qui il a récemment renouvelé son contrat jusqu’en 2027. Comme expliqué en septembre 2024, il compte aussi sortir sur la plateforme un western également décrit comme un thriller, intitulé Bitterroot.