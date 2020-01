World War Z 2 est encore possible d’après le producteur

Manu Payet est en ce moment à l'affiche de "Selfie". Il est un homme de spectacle tout-terrain, puisqu'on le voit réussir au cinéma, sur les planches ou encore à la télévision, et on a voulu tester son humour et sa répartie en direct. Nous l'avons rencontré dans le cadre de la sortie de "Selfie", et nous l'avons soumis à notre Plan Culte. On n'a pas été déçus du voyage...