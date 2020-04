X-Men Dark Phoenix est le plus gros flop financier de 2019

« X-Men : Dark Phoenix » est le pire flop financier de l'année 2019. Le film produit par la Fox et distribué par Disney a connu un passage très compliqué au box-office. Voici les films de 2019 qui ont le moins marché.

Ce n'est pas une surprise. X-Men : Dark Phoenix avait tout pour faire un bide. Mais un an après sa sortie, le film de Simon Kinberg est le pire échec financier de l'année 2019. Avec un budget de 200 millions de dollars, le long-métrage n'en a rapporté que 252 millions.

X-Men : Dark Flop

Selon un nouveau rapport de Deadline, X-Men : Dark Phoenix est le plus gros flop économique de l'année passée. Le long-métrage aurait entraîné une perte de plus de 133 millions de dollars. Un coup dur pour Disney qui vient de racheter la Fox et tout son catalogue. Parce que si Dark Phoenix a été produit par 20th Century Fox, aujourd'hui, c'est Disney qui répare les pots cassés.

Au total, le film n'a engendré que 65 millions de dollars au box-office américain. Ce maigre score de 252 millions de dollars est le pire échec de la franchise X-Men, initiée en 2000. Et les ventes secondaires en VOD et DVD n'ont pas été suffisantes pour amortir la perte financière.

X-Men : Dark Phoenix n'est pas le seul flop venu de la Fox. En 2019, Disney a affronté de nombreux projets voués à l'échec de la 20th Century Fox. Les films Stuber, Ad Astra ou encore Alita : Battle Angel, produits par la Fox, ont entraîné des pertes financières pour Disney. Sans compter Terminator : Dark Fate, deuxième plus gros flop de l'année 2019. Pour un budget de 185 millions de dollars le film de Tim Miller n'a rapporté que 261 millions de dollars à travers le monde. Engendrant ainsi un déficit de 122,6 millions de dollars. Ainsi, peut-être vaut-il mieux arrêter de miser sur des films qui contiennent le mot Dark dans leur titre...

Après, Disney n'est pas à plaindre. Même si le studio doit gérer les deux plus gros flops de 2019, l'année passée était un record absolu pour Disney. En effet, 2019 a été l'année la plus rentable de toute l'histoire du studio avec plus de 10 milliards de dollars de recettes au box-office. Rien que ça...