X-Men : Famke Janssen est prête à reprendre le rôle de Jean Grey

L'actrice Famke Janssen, qui a campé Jean Grey dans la trilogie originelle de « X-Men », se dit intéressée pour reprendre ce rôle au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Reste à savoir si une telle éventualité fait partie des plans de Marvel Studios.

L'avenir des X-Men au cinéma demeure incertain

Famke Janssen a interprété Jean Grey à 5 reprises, du premier X-Men à X-Men : Days of Future Past. Le personnage de Jean Grey, puissante mutante télé-kinésiste et télépathe, est une héroïne culte de l'univers des X-Men et plus largement des comics Marvel. Son personnage a continué d'exister dans les récents opus de la franchise, campé par Sophie Turner. Mais depuis le rachat de la Fox par Disney, l'avenir des mutants au cinéma demeure flou. Ils seront évidemment incorporés au MCU (Marvel Cinematic Universe), mais reste à savoir quand et sous quelle formation. En tout cas, Famke Janssen est prête à reprendre son rôle.

Famke Janssen veut de nouveau incarner Jean Grey

Lors d'un entretien avec Observer, Famke Janssen est revenu sur son rôle de Jean Grey au sein de la franchise X-Men. Elle a également précisé qu'elle est prête à reprendre ce rôle au sein du MCU si jamais Kevin Feige venait à lui proposer :

La question est plus de savoir s'ils ont un quelconque intérêt de me ramener. Avec Days of Future Past, il y avait une manière surprise de réintroduire certains personnages qui avaient été tués. Dans certains cas, c'était pour les ramener face à leurs versions plus jeunes. Je serai curieuse de voir ce qui se passe chez Marvel Studios. Mais oui, je suis très ouverte à un possible retour.

Ainsi, Famke Janssen ne ferme aucune porte, et serait potentiellement intéressée pour reprendre son rôle culte de Jean Grey. Il faut dire que sa carrière patine un peu depuis quelques années. Un rôle aussi emblématique que Jean Grey au sein du MCU serait une véritable aubaine pour elle. Mais Marvel Studios devrait davantage pencher sur un total reboot de la franchise. Kevin Feige devrait normalement offrir un tout nouveau casting à ces personnages cultes pour offrir un visage novateur à la franchise. Mais rien n'est encore acté...