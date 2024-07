Cette trilogie horrifique est un monument et vous allez pouvoir la voir au cinéma cet été !

Un monstrueux chef-d'œuvre sera à (re)découvrir dans les salles cet été avec la trilogie horrifique de Ti West, composée de "X", "Pearl" et "MaXXXine".

X, Pearl et MaXXXine : une trilogie grandiose de Ti West

On n'aura jamais autant parlé de Ti West que depuis la sortie de son film d'horreur X (2022). Le réalisateur n'en est pas à ses débuts, mais son cinéma n'est pas vraiment connu du grand public. Un cinéaste de niche, qui ces derniers temps est tout de même parvenu à toucher un monde cinéphile un peu plus large. Même si, en nombre d'entrées en France, X n'a pas été un succès (seulement 48 689 entrées), le long-métrage a été bien accompagné par la presse. Nous-mêmes, nous faisions l'éloge de cet hommage à Massacre à la tronçonneuse pour sa capacité à ouvrir à une réflexion sur le rapport à la célébrité.

Mia Goth - X ©A24

Dès lors, l'attente était grande de découvrir le préquel Pearl (2023), qui avait terrorisé Martin Scorsese. Avec ce film, Ti West et son actrice, l'exceptionnelle Mia Goth (qui porte chaque film), ont atteint un niveau de fascination remarquable. Après avoir proposé un joyeux massacre à la fin des années 1970 sous fond de tournage de film pornographique, le réalisateur a placé l'intrigue de Pearl à la fin des années 1910 pour raconter les jeunes années de la mamie-tueuse de X. Cette fois, c'est Psychose qui était la référence. Le cinéaste montrant le poids écrasant d'une mère stricte et de la religion sur une jeune fille rêvant de liberté et espérant pouvoir s'échapper de sa vie en devenant une star.

On ose ainsi le dire, Pearl est d'après nous un chef-d'œuvre, marqué notamment par la performance de Mia Goth (son monologue de 9 minutes). Son absence de reconnaissance pour ce film dans les grandes cérémonies est d'ailleurs un des plus grands oublis de ces dernières années.

Des marathons au cinéma pour cet été

Après ces deux opus, on n'imagine pas Ti West se rater avec MaXXXine, qui viendra donc conclure sa trilogie. Déjà parce que Mia Goth est toujours là pour jouer l'unique survivante de X et qui a décidé de se rendre à Hollywood pour devenir une actrice professionnelle. Ensuite, parce que l'engouement autour du film se ressent véritablement, avec des retours très positifs. Les Cahiers du cinéma en parle par exemple comme d'une "réussite éclatante", et y voit "l'accomplissement de la trilogie et le triomphe de son héroïne, envol d'un cinéaste et de son actrice".

En plus de sortir le long-métrage dans les salles dès ce 31 juillet, le distributeur Condor a ainsi décidé d'organiser des séances spéciales avec X et Pearl. Des marathons qui donneront donc la possibilité au public français de découvrir le second opus de la trilogie sur grand écran, puisque celui-ci était malheureusement sorti directement en supports physiques chez nous.

Une bonne nouvelle qui devrait ravir les connaisseurs de X et de Pearl. Et on espère que cela permettra de mettre un peu plus en lumière ces films pour le reste du public. D'ailleurs, quelques jours avant la sortie de MaXXXine, Netflix ajoutera à son catalogue Pearl. Là encore, un plus large public aura la chance de le rattraper.