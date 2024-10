Xavier Dolan est bien de retour et donne des détails de son nouveau film

Présent au Festival Lumière 2024, le cinéaste Xavier Dolan a apporté des précisions importantes sur son prochain film, annoncé comme un film d'horreur.

Xavier Dolan précise son retour

Sorti de sa (courte) retraite en août 2024 avec l'annonce qu'il préparait un nouveau film, le cinéaste québécois Xavier Dolan a honoré de sa présence le Festival Lumière 2024. Pour cette édition, il a donné une masterclass et abordé notamment abordé le sujet de son retour au long-métrage de cinéma. En effet, alors qu'il a réalisé 8 films entre 2009 (J'ai tué ma mère) et 2019 (Matthias et Maxime), il n'a réalisé depuis qu'un clip pour Adele en 2021 et sa mini-série La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé en 2022.

Heureusement, ce n'était bien qu'une pause du côté du grand écran, puisque Xavier Dolan s'est donc remis à la fabrication d'un long-métrage. Et lors de cette masterclass au Festival Lumière, il a apporté une précision importante concernant ce nouveau film, d'abord annoncé comme un film d'horreur.

Ça va être un film de genre, ça c'est certain. Est-ce que ça va être un film d'horreur ? J'ai peut-être parlé trop vite. Il y a beaucoup d'éléments comiques dans son écriture. Il y aura certainement des moments horrifiques, mais c'est plutôt un amalgame de beaucoup de genres.

Le réalisateur précise par ailleurs espérer un début de tournage en 2025 de ce film qui ne sera donc pas "simplement" un film d'horreur, mais a l'ambition de mêler plusieurs genres de cinéma.

"Une seconde partie de carrière"

Avec ce film, et en regardant rétrospectivement sa carrière, Xavier Dolan dit vouloir ouvrir "un nouveau chapitre, une seconde partie d'une carrière où j'ai ralenti jusqu'à quasiment arrêter". Il déclare avoir changé de rythme, réalisant qu'il ne pouvait pas tenir plus longtemps le rythme effréné de la décennie où il mis en scène huit longs-métrages :

J'étais plus jeune et j'étais différent.

Des nouvelles particulièrement réjouissantes, puisque Xavier Dolan assume clairement une évolution dans l'approche de son métier et de son oeuvre, et suggère donc qu'on découvrira avec ce nouveau film un autre cinéma que celui auquel il a habitué son public.