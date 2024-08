Xavier Dolan sort de sa retraite pour un film d’horreur très excitant

Un peu plus d’un an après avoir annoncé sa décision de se retirer du monde du cinéma, Xavier Dolan a révélé qu’il préparait un nouveau projet, d'un genre nouveau pour lui et qui sera tourné en France.

Xavier Dolan sort travaille sur un film d’horreur Le dernier film en date de Xavier Dolan, Matthias et Maxime, est sorti en 2019. Depuis, le réalisateur et acteur a choqué le monde du cinéma en annonçant prendre sa retraite en juillet 2023. Heureusement pour ceux qui apprécient son travail, le Québecois a décidé de faire machine arrière. Car il prépare un nouveau projet. C’est lors du podcast Sans Filtre (visible ci-dessous, à partir de 47min 18sec) que Xavier Dolan a annoncé travailler sur un nouveau film. Le natif de Montréal va ainsi adapter un scénario qu’il a lui-même écrit avant la pandémie de Covid. Cette fois, il s’intéressera avec ce long-métrage à un nouveau genre : l’horreur. Une intrigue située en France à la fin du XIXème siècle Xavier Dolan n’a pas donné le titre de son nouveau film. En revanche, il a révélé que son histoire prendrait place en 1880, en France. S’il n’a pas donné plus de détails sur l’intrigue, il a aussi expliqué que ce long-métrage explorerait les thèmes de "la peur de l’échec, la peur d’être aliéné, rejeté, incompris" et "la difficulté de créer". Le réalisateur de Mommy va d’abord terminer le script de son nouveau film, puisqu’il lui reste une vingtaine de pages à écrire. Il va également retravailler ce qu’il a déjà écrit. Ensuite, il sera prêt à passer derrière la caméra pour l’adapter. Le cinéaste prépare aussi un autre projet Ce nouveau film de Xavier Dolan devrait être tourné en France. Le cinéaste devrait utiliser de nombreux décors naturels. Il espère pouvoir commencer les prises de vue au printemps 2025. Le long-métrage ne sortira donc sans doute pas avant 2026. D’ici-là, les informations sur l’intrigue et le casting du film devraient commencer à circuler lors des prochains mois. Xavier Dolan paraît en tout cas bel et bien sorti de sa retraite. Car ce projet n’est pas le seul qu’il prépare. Au cours du même podcast, il a aussi expliqué avoir commencé à écrire une série. Et lorsque l’un des hôtes de l’émission lui a demandé s’il prenait toujours autant de plaisir à tourner, il a répondu qu’il adorait cela, affirmant même : "Je ne peux pas vivre sans".