Yankee Comandante : Jeff Nichols enrôle Adam Driver pour son prochain film

Jeff Nichols était sur une bonne dynamique dans les années 2010 puis l'excellent réalisateur américain a disparu des radars depuis 2017 et "Loving". Son absence se faisait ressentir mais l'attente commence à prendre fin avec un nouveau projet sur lequel il embarque Adam Driver.

C'est peut-être l'un des auteurs américains les plus intéressants qui soit apparu dans les années 2000. Le modeste Shotgun Story avait posé les bases de son univers, mais nous n'étions pas prêts pour la suite. Avec son second film, Take Shelker, Jeff Nichols est monté très haut. Un chef d'oeuvre qui a confirmé que nous étions en présence d'un réalisateur qui avait des choses à raconter, avec un style défini. Les trois films qui ont suivi n'ont pas déçu non plus. La cadence s'était même étrangement accélérée avec Midnight Special en 2016 et Loving en début 2017 chez nous. Ensuite ? Plus rien. On l'a, un temps, su derrière un remake d'Alien Nation. Mais le projet semble en pause pour une durée indéterminée - de quoi faire penser à un abandon ? En 2020, Jeff Nichols revient dans l'actualité. Variety annonce qu'il travaille sur un film intitulé Yankee Comandante.

Le scénario qu'il va écrire se base sur un article de David Grann publié dans le New Yorker. Il y est question du destin de deux hommes lors de la Révolution Cubaine. Le premier est le populaire Che Guevara, quand le second est William Alexander Morgan, un Américain de l'Ohio. Ce dernier a joué un rôle important dans l'ascension de Fidel Castro mais il était motivé par des intentions parfois troubles. Il a notamment été accusé d'être potentiellement un membre des services de renseignement américains. Une figure complexe qui sera le cœur de ce film.

Adam Driver en tête d'affiche de Yankee Comandante

Jeff Nichols embarque Adam Driver dans cette aventure. L'acteur à la filmographie impressionnante jouera William Alexander Morgan. C'est actuellement le seul nom qui est attaché au casting mais il est suffisant important pour créer de la hype. Les deux hommes ont déjà tourné ensemble sur Midnight Special, même si Adam Driver était plus secondaire.

Le média américain annonce que la production de Yankee Comandante devrait commencer en début d'année 2021. L'industrie étant paralysée en ce moment à cause de la crise sanitaire, rien ne se passera dans l'immédiat.