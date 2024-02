Yannick : d'où vient la voix unique de Raphaël Quenard ?

Raphaël Quenard, révélation du cinéma français en 2023, possède un atout inimitable : sa voix. L'acteur de "Chien de la casse" et de "Yannick" a expliqué son origine.

Raphaël Quenard, gueule et voix de cinéma

Il a été la grande révélation de 2023, et il sera en 2024 en haut de l'affiche de plusieurs films. Raphaël Quenard a beaucoup tourné pour le cinéma depuis 2019, avec des petits rôles notamment chez Bertrand Bonello (Zombi Child), Quentin Dupieux (Mandibules et Fumer fait tousser), Jacques Audiard (Les Olympiades) et Michel Hazanavicius (Coupez !).

Mais ce n'est qu'en 2023 qu'il obtient ses deux premiers rôles principaux, d'abord dans Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, puis dans Yannick de Quentin Dupieux.

Mirales (Raphaël Quenard) - Chien de la casse ©BAC Films

Qu'il soit Mirales, un jeune homme désoeuvré en crise d'amitié dans Chien de la casse, ou Yannick, un gardien de parking très énervé par la mauvaise pièce de théâtre à laquelle il assiste dans le film de Quentin Dupieux, son charisme irradie l'écran et captive le public. Très talentueux, il possède aussi une particularité physiologique qui participe grandement à ses performances : sa voix.

En effet, Raphaël Quenard parle d'une voix qu'on croirait accentuée, ou alors avec une tonalité "nasale", sur laquelle beaucoup de spectateurs se sont interrogés. Sur le plateau de Quotidien, Raphaël Quenard expliquait en septembre 2023 :

C'est ma voix, c'est ma voix normale. Ce que tu entends, c'est une cloison nasale légèrement déplacée, ce qui donne un espèce de timbre enrhumé. C'est ni un accent, ni quoi que ce soit.

"Ça va pas être crédible un gars avec cette voix..."

Nous avions rencontré Raphaël Quenard au moment de la sortie au cinéma de Chien de la casse, en avril 2023. Il nous avait alors raconté que Jean-Baptiste Durand, réalisateur du film, avait d'abord eu du mal à envisager son personnage avec un tel "accent".

Au début il me disait, "ça va pas être crédible un gars avec cette voix dans le sud", il se disait que j’avais un accent. Mais c’est pas un accent. On me dit suisse, on me dit belge, de l’Est, enrhumé tout le temps. Ça c’est vrai, « enrhumé tout le temps » je l’entends. Il a commencé par me dire de prendre quelques cours d’orthophonie pour gommer tout ça. Mais avec le temps… Bien sûr il y a des nuances dans la voix, mais l’ADN de ce qui fait ma voix, j’allais pas changer ça pour faire un truc trafiqué. Jean-Baptiste a donc décidé d’intégrer ça en faisant de Grenoble la ville d’origine de Mirales.

Tout autant que le son de sa voix, c'est aussi un phrasé particulier qu'on entend, une éloquence unique où se mêle une élocution populaire et des expressions surannées, des formules qu'il tord ou réinvente pour se créer un vocabulaire et une musique qui lui sont propres. Ce qui fait un acteur est avant tout son corps et sa voix, et sur ce point Raphaël Quenard dispose donc d'atouts puissants pour continuer à briller sur les écrans.