Le réalisateur d'un des meilleurs films de zombies s'associe à un immense cinéaste pour son nouveau projet

Après avoir marqué les esprits avec "Dernier train pour Busan" (2016), Yeon Sang-ho pourrait à nouveau convaincre avec son prochain projet de film qui impliquera Alfonso Cuarón.

Yeon Sang-ho, le réalisateur de Dernier train pour Busan

Yeon Sang-ho est un cinéaste sur lequel on s'interroge grandement. Le sud-coréen livrait en 2016 une petite bombe horrifique avec Dernier train pour Busan. Le réalisateur est parvenu avec celui-ci à renouveler un peu le genre du film de zombies en imaginant un virus qui se déclare à Séoul. Seulement, plutôt que de rester dans la ville, Dernier train pour Busan se déroule, comme son titre l'indique, dans un train. Les voyageurs ne sauront donc pas ce qui se trame dans la capitale sud-coréenne, jusqu'à ce qu'un infecté se déclare dans l'un des wagons. La terreur prend alors le dessus avec des morts qui s'accumulent avant de revenir à la vie, bien prêt à dévorer d'autres innocents à leur tour.

Le long-métrage est une vraie réussite. Malheureusement, la suite de la carrière de Yeon Sang-ho n'a pas été du même acabit. On peut même dire que le réalisateur n'a jamais proposé de film pouvant rivaliser qualitativement avec Dernier train pour Busan. Que ce soit avec les productions Netflix Psychokinesis (2018) et Jung_E (2023), ou avec Peninsula (2020), la suite bordélique de Dernier train pour Busan. Le cinéaste a tout de même eu du succès sur la plateforme de streaming en réalisant les séries Hellbound (2021) et Parasyte: The Grey (2024). On espère en tout cas que son prochain projet saura nous contenter cette fois. Et on veut bien y croire étant donné qu'il sera supervisé par un grand réalisateur oscarisé : Alfonso Cuarón.

Un thriller avec Alfonso Cuarón

The Hollywood Reporter annonce que le réalisateur de Gravity aura un rôle de producteur et de consultant sur Revelations, le prochain film de Yeon Sang-ho. Il s'agira d'un thriller adapté du webtoon du sud-coréen, et dont le scénario sera co-écrit par Choi Gyu-seok (Hellbound). D'après le média américain, il sera question dans ce film d'une affaire de personnes disparues. Une détective, dont la sœur est morte suite à un terrible crime, va se charger de l'enquête. Une enquête qui la mènera à un pasteur d'une petite ville de province, qui pense avoir trouvé le coupable des enlèvements suite à une révélation divine. L'homme sera d'autant plus impliqué que son fils est une des victimes. Le pasteur sera alors animé par son désir de vengeance... Ryu Jun-yeol a été engagé pour interpréter le pasteur, tandis que Shin Hyun-been jouera la détective.

Yeon Sang-ho s'est dit ravi de pouvoir travailler avec Alfonso Cuarón sur ce nouveau projet, qui sera diffusé directement sur Netflix, à une date encore inconnue.