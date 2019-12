Yorgos Lanthimos (La Favorite) va réaliser un western gothique

Vous avez aimé ? Partagez :

Lorsqu’on fait un cinéma aussi imposant formellement que celui de Yorgos Lanthimos, on ne peut laisser le public dans l’indifférence. Le réalisateur grec va continuer sa filmographie avec une adaptation de « The Hawkline Monster », un roman qui fait se mélanger le western et le gothique.

En devenant plus populaire (merci le Festival de Cannes) et en arrivant, dans des co-productions entre plusieurs pays, à travailler avec des acteurs internationaux, Yorgos Lanthimos n’a pas renié les spécificités de son cinéma. Ce qu’il propose à chaque essai reste très différent de ce qu’on voit ailleurs. Qu’il tente une dystopie étrange (The Lobster), un conte cruel (Mise à mort du cerf sacré) ou qu’il se frotte au film d’époque (La Favorite), on le voit garder une forme de cohérence. C’est tout à son honneur d’y arriver mais ça ne va pas l’aider à convaincre les sceptiques d’aimer son cinéma. On a récemment appris qu’il allait, pour la première fois de sa carrière, travailler sur une série abordant le cas de Christian Gerhartsreiter, un incroyable imposteur coupable d’un double meurtre. Il ne délaisse pas pour autant le cinéma avec un nouveau projet qui se dessine.

Prochaine étape ? Un western gothique pour Yorgos Lanthimos

Selon The Hollywood Reporter, le metteur en scène grec est en discussion pour adapter le roman de Richard Brautigan titré The Hawkline Monster : A Gothic Western. La folle intrigue imaginée par l’auteur américain suit deux franc-tireurs engagés par une jeune indienne de 15 ans dénommée Magic Child qui leur demande de tuer le monstre qui vit dans une grotte de glace située sous une drôle de maison perdue dans la montagne, dans laquelle réside l’étrange Miss Hawkline. Nos deux héros vont s’embarquer dans une histoire qu’ils n’auraient pu imaginer.

Le roman a déjà été source de convoitise mais personne n’a réussi à sortir une adaptation. Tim Burton a aussi voulu s’y essayer, sans y parvenir. Le matériau correspond pourtant parfaitement à son style. Aucun deal avec Yorgos Lanthimos n’est encore signé mais l’affaire paraît en bonne voie. Il embarquera sur un projet bien surprenant s’il accepte. Le roman est tellement atypique qu’on ne peut qu’émettre de la curiosité face à l’idée de le voir fusionner avec le style formel du réalisateur grec. Et tant qu’on y est, pourquoi ne pas espérer que la collaboration avec Colin Farrell se prolonge en lui filant l’un des deux rôles principaux ?