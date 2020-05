Your Name est dispo sur Netflix : Pourquoi il ne faut pas le rater

Ce mois de juin, "Your Name" débarque sur Netflix. On vous dit pourquoi ce film d'animation japonais est absolument à voir.

Chaque semaine, Netflix fait le plein de nouveautés et ce mois de juin ne sera pas différent. A l'affiche de la plateforme de streaming, le film d'animation japonais Your Name. Un film magnifique et très touchant, qu’il ne faut surtout pas rater.

Un succès commercial et critique

Il y a deux ans, on vous parlait déjà de Your Name. Réalisé par Makoto Shinkai, ce film d’animation raconte l’histoire de deux adolescents qui vivent deux vies très différentes. Mitsuha est une jeune fille qui vit à la campagne selon les traditions japonaises; vivant parmi les montagnes, elle n’a qu’un rêve; se rendre à Tokyo. A l’autre bout du pays vit Taki, un jeune garçon qui jongle entre son lycée, ses amis, et son petit boulot de serveur, tout ça au coeur de Tokyo. Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils se réveillent dans le corps de l'autre un matin sur deux, c'est une relation unique qui commence…

Your Name sort en 2016 au Japon et se classe dès sa sortie à la première place du box-office. Non seulement ça, le film reste sept semaines à la première place et finit par devenir le 2ème plus grand film japonais et le quatrième plus grand film au Japon, toutes origines confondues (dépassant des classiques du studio Ghibli comme Princesse Mononoké et Le Château ambulant de Miyazaki).

Rarement un film avait rendu les critiques et le public aussi unanimes. Alors vous vous demandez sûrement qu’est-qui a fait le succès de ce film. Au-delà des chiffres impressionnants que Your Name a engendré dans le monde, nous avons affaire à une histoire et une animation de très grande qualité. Non seulement le concept est là mais l’exécution est réussie.

Your Name, un nouveau souffle pour l’animation

L’histoire de ces adolescents est une histoire d’amour mais pas seulement. Ce film est aussi une lettre d’amour à la jeunesse japonaise. Les différentes aspirations, l’envie de trouver sa place, d’être comme les autres et de découvrir les autres, voilà certains thèmes que Makoto Shinkai aborde dans Your Name. Des thèmes qui sont abordés avec beaucoup de finesse, d’attention, et d’humour parfois.

Un autre élément important est que Your Name oscille tout au long entre rêve et réalité, tradition et modernité. Le réalisateur met constamment ces idées face à face et nous offre une plongée au coeur du Japon qu’il a voulu la plus réaliste possible en recréant les quartiers du pays dans le film. Le pari de l’animation est un vrai succès; le film surprend par sa beauté et ses détails qui sont mis en valeur par une bande-son pop-rock dynamique et à quelques moments mélancolique (le groupe japonais Radwimps s’est occupé de la musique du film).

Succès international oblige, Hollywood s’est mis en première ligne pour une adaptation de Your Name. On vous annonçait il y a un de ça que c’est Marc Webb (500 Jours ensemble) qui allait mener le remake. Une nouvelle qui ne fait pas forcément l’unanimité, les attentes risques d’êtres très exigeantes, surtout quand on connaît le destin d’adaptations américaines comme Ghost in the Shell ou Death Note.

Quoi qu’il en soit, c’est une histoire aux thèmes universels et intemporels que nous offre Your Name. Ne passez surtout pas à côté de ce film qui ne vous laissera pas indifférent et retrouvez-le sur Netflix le 1er juin.