Your Name : le remake en live action produit par JJ Abrams se confirme

Il y a quelques temps, le réalisateur J.J. Abrams confirmait qu'il était à la production d'un remake en live action de l'excellent « Your Name ». Aujourd'hui, on sait qui s'occupera de mettre en scène le projet.

Your Name : un énorme succès

En 2016, le cinéaste Makoto Shinkai frappait un grand coup. Il proposait Your Name, un film d'animation devenu culte et qui a fait le tour du monde. Un métrage puissant, qui mélange les émotions. Une romance sur fond fantastique très touchante, pleine de rebondissements et d'idées lumineuses. Et Your Name a cartonné. À tel point, qu'aujourd'hui, le long-métrage est disponible sur Netflix. Le film de Makoto Shinkai a d'ailleurs rapporté plus de 357 millions de dollars au box-office (dont 303 millions au Japon).

Et une fois n'est pas coutume, lorsqu'un succès étranger vient jusqu'aux oreilles des américains, ces derniers produisent un remake. J.J. Abrams et Paramount ont donc décidé de proposer une version en live action (prises de vues réelles) de Your Name. Annoncé en 2018, ce remake aura Eric Heisserer, le scénariste de Premier Contact à l'écriture, et Genki Kawamura, le producteur de l’œuvre originale, à la production. Aujourd'hui, le projet vient de trouver son réalisateur.

Lee Isaac Chung à la réalisation

C'est donc le réalisateur Lee Isaac Chung qui s'occupera de la réalisation de ce remake en live action. Cinéaste américain relativement méconnu, il a notamment mis en scène Munyurangabo, et a remporté le Grand Jury et le Prix du Public à Sundance 2020 pour son dernier film : Minari. Ainsi, il est chargé par J.J Abrams de mettre en scène cette nouvelle version de Your Name. Il s'occupera également de reprendre et d'améliorer le scénario entamé par Eric Heisserer. J.J. Abrams supervisera le projet avec sa boite de production Bad Robot. Le film sera par la suite distribué en Asie via la boîte de production Toho, tandis que Paramount s'occupera des autres territoires.

Dans cette version réinventée, deux adolescents découvrent qu'ils changent de corps par magie et par intermittence. Lorsqu'une catastrophe menace de bouleverser leur vie, ils doivent entamer un long voyage pour se rencontrer et sauver le monde. Le projet n'a pas encore de casting. Initialement, Mark Webb devait mettre en scène ce remake. Mais la production semble avoir changé son fusil d'épaule en offrant la réalisation à un cinéaste d'origine coréenne. En tout cas, quelque soit le réalisateur, le choix de proposer un remake en version live à de quoi laisser perplexe.