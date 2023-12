Zack Snyder dévoile ses films préférés (et il y a des surprises)

Alors que son dernier film, "Rebel Moon" est disponible sur Netflix, Zack Snyder a récemment dressé la liste des quatre longs-métrages qu’il préfère. Et certains de ses choix vont sans doute surprendre beaucoup de monde.

Rebel Moon, le nouveau film de Zack Snyder

Zack Snyder est de retour avec son nouveau film. Depuis ce vendredi 22 décembre, Rebel Moon - Parte 1 : Enfant du feu est disponible sur Netflix. Ce long-métrage de science-fiction nous emmène sur une lune lointaine. Les membres d’une colonie y vivent pacifiquement. Mais bientôt, le tyran Balisarius vient bouleverser leur équilibre en les menaçant avec son armée. Les habitants s’en remettent alors à une mystérieuse jeune femme…

C’est Sofia Boutella qui a été choisi pour tenir le rôle de Kora, la jeune femme au centre de l’intrigue de Rebel Moon. Parmi les autres membres majeurs du casting, l’actrice a été accompagnée de Charlie Hunnam, Ed Skrein, Jena Malone, Michiel Huisman, Bae Doona, Djimon Hounsou ou encore Ray Fisher, que Snyder avait déjà dirigé au sein du DCEU.

Une liste éclectique pour les quatre films préférés du cinéaste

Dans le cadre de la promotion de Rebel Moon, Snyder a récemment donné une interview à Letterboxd. On lui a alors demandé de nommer ses quatre films préférés. Et le réalisateur américain a choisi deux longs-métrages sortis dans les années 70 et, et deux lors de la décennie suivante : Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, Que le spectacle commence !, Excalibur et Blue Velvet.

Certains des choix de Snyder devraient en surprendre plus d’un. Car l’influence de certains des films nommés est évidente sur son propre travail. Par exemple, on retrouve facilement celle de Star Wars 4 sur Rebel Moon. En revanche, on a plus de mal à voir l’influence d’un film comme Blue Velvet sur la filmographie du cinéaste. Le choix le plus étonnant est sans doute Que le spectacle commence. Malgré tout, le côté éclectique de cette liste est assez représentatif de la filmographie de son auteur.

À quand la partie 2 de Rebel Moon ?

Les abonnés Netflix ayant déjà découvert et apprécié Enfant du feu attendent sans doute désormais de découvrir la deuxième partie de Rebel Moon. Pour cela, ils devront patienter quelques mois. La suite du premier volet, intitulée L’Entailleuse, arrivera le 19 avril 2024 sur la plateforme de streaming (et les premières images sont déjà disponibles !)

Snyder a aussi d’autres projets. L’année prochaine, on pourra également découvrir Army of the Dead : Lost Vegas, une série animée préquel d’Army of the Dead. Snyder travaille également sur la suite de ce même long-métrage, qui sera intitulée Planet of the Dead. Enfin, il développe aussi une adaptation en film de La Source vive. Le livre écrit par Ayn Rand s’intéresse à un architecte qui se bat pour ses idées artistiques.