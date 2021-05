Zack Snyder dévoile ses super-héros Marvel préférés

Zack Snyder est un réalisateur que l'on associe à DC mais, en bon amateur de comics qu'il est, on lui accorde la légitimité pour évoquer la concurrence, à savoir Marvel. Si vous vous demandiez quels étaient ses héros préférés, il vient de donner la réponse.

Un réalisateur bien placé pour parler comics

Avant même d'être l'un des rouages essentiels du DCEU, Zack Snyder a prouvé qu'il aimait les comics. 300 et Watchmen sont des adaptations directes d'œuvres existantes, quand Sucker Punch convoque dans ses références un esprit comic book. C'était presque une évidence qu'il allait finir par travailler avec l'un des deux mastodontes (DC/Warner et Marvel/Disney). Cette direction prise dans sa carrière n'a pas été la plus heureuse. L'histoire retiendra qu'il a pu sortir son montage de Justice League mais que l'univers étendu a été avorté. Il a désormais d'autres projets en tête et se consacre en ce moment à la promotion d'Army of the Dead.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

C'est durant sa tournée afin de rencontrer la presse pour le film Netflix qu'il a pu évoquer son rapport à Marvel. Nul doute que ses défenseurs aimeraient le voir opérer dans le MCU. Rien n'est encore prévu en ce sens mais ça ne l'empêche pas de manifester son amour pour deux personnages. Quand on lui demande d'évoquer la Maison des Idées, il révèle que Hulk et Iron Man sont ses super-héros favoris. On se souvient que le metteur en scène révélait il y a plusieurs mois que son super-héros préféré, tout éditeur confondu, était le Dr Manhattan de Watchmen.

https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/nfkpjr/zack_snyder_on_marvel_movies_marvel_comics_hulk/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

Zack Snyder pour un film Hulk ?

Et là, d'un coup, on se prend à rêver d'un long-métrage Hulk par Zack Snyder ! Le MCU a fait le tour de la question avec Iron Man, en lui donnant une place au premier rang pendant trois phases. Le héros incarné par Robert Downey Jr. n'est pas inclus dans les prochaines mais le pauvre Hulk reste toujours autant sur le côté. Depuis L'Incroyable Hulk, il n'a plus jamais eu son propre film. Il est, certes, apparu souvent aux côtés d'autres figures, mais on peine à croire que le studio a une envie folle de le développer. La preuve : il risque d'être remplacé par She-Hulk prochainement ! Cela pourrait être intéressant de voir Zack Snyder s'attaquer au colosse vert ou juste se trouver une place dans l'univers étendu Marvel.