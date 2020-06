Zack Snyder voulait introduire un Robin au féminin dans le DCEU

En s'occupant de "Man of Steel", "Batman v Superman" et "Justice League", Zack Snyder était l'un des grands artisans de l'univers étendu DC. Son expérience contrariée sur le dernier de ces trois films a empêché certaines de ses idées de voir le jour, dont celle d'un Robin au féminin grâce à Carrie Kelley.

Zack Snyder avait des idées sur le long terme pour le développement de tout ce qui touche à Batman et, plus généralement, au DCEU. Lorsqu'un internaute l'interpelle sur la plateforme Vero à propos du Robin qu'on n'a jamais vu, le réalisateur explique qu'il avait l'intention d'en présenter un nouveau, après celui qui est mort. Et, surprise, ça devait être une femme sous le masque ! Il comptait reprendre le personnage de Carrie Kelley, présent dans les comics avec l'arc The Dark Knight Returns de Frank Miller :

Qui est Carrie Kelley dans les comics ?

Carrie Kelley s'est imposée dans la mythologie Batman comme une version différente de Robin. Adolescente, elle veut faire régner la justice dans les rues de Gotham, en se confectionnant un costume de Robin. Puis, elle permet au Chevalier Noir de se sortir d'une situation très tendue contre le chef des mutants. À la suite de ça, elle devient officiellement son associée. Comme avec le Robin masculin, Batman a une vraie affection pour cette partenaire plus jeune, qui agit parfois avec d'autres méthodes que les siennes.

Zack Snyder avait tout prévu pour Robin

Le metteur en scène avait donc fait exprès de préparer le terrain avec la mort de Dick Grayson. Les spectateurs ont appris la nouvelle dans Batman v Superman, quand Bruce se retrouve face au costume de son ancien allié, tué par le Joker. Zack Snyder vient d'ailleurs d'annoncer récemment, toujours sur Vero, que nous allons en apprendre plus sur le personnage dans sa Snyder Cut de Justice League attendue sur HBO Max en 2021. Ce sera au moins ça de gagné pour les fans, qui peuvent oublier maintenant toute apparition de Carrie Kelley.

Parce que l'univers étendu a été abandonné, avec quelques survivants dans le tas (Aquaman, Flash, Wonder Woman), et le reste du temps la Warner veut miser sur des films qui fonctionnent en totale indépendance, sans faire des blockbusters. On aura compris que la bataille des univers étendus est a priori perdue mais le succès de Joker et les attentes folles à propos de The Batman ou The Suicide Squad prouvent qu'il reste des choses à faire pour appâter le public.