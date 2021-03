Zack Snyder's Justice League bat déjà un record en France

À peine une semaine après sa sortie en digital, le film "Zack Snyder's Justice League" a déjà battu un record en France. De quoi donner de l'espoir aux fans quant à une potentielle suite !

Zack Snyder's Justice League revient de loin

Il y a encore quelques mois, l'existence même d'une Snyder Cut de Justice League était débattue. Mais ce qui était un fantasme de fan, est devenu réalité lorsque Warner Bros a officialisé, après des années de bataille acharnée d'une solide fan base, la sortie de Zack Snyder's Justice League. D'une durée de quatre heures, ce film est une totale relecture de celui sorti en 2017, qui était plus proche de la vision de Joss Whedon, arrivé en cours de tournage, que de celle de Snyder, qui avait dû quitter le navire précipitamment suite à un drame personnel.

Superman (Henry Cavill) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros

Disponible depuis le 18 mars dernier sur HBO Max aux États-Unis et à l'achat digital en France, ce (très) long-métrage fera date dans l'histoire du septième art puisque pour la première fois, un studio a cédé à une demande de fans, et a offert une seconde chance à un réalisateur de pouvoir concrétiser sa vision. L'excellent accueil critique de Zack Snyder's Justice League laissait augurer un futur succès. Et c'est en train de se confirmer.

Déjà un record d'achats en France

En une semaine à peine, le film qui met en scène le combat de la Justice League contre Darkseid, a dépassé la barre des 100 000 achats en digital en France, a communiqué Warner Bros France. Un record absolu dans l'Hexagone, qui témoigne de l'ampleur du phénomène. Aux USA, Warner n'a pas encore officiellement communiqué les chiffres sur le nombre de comptes ayant visionné le film sur HBO Max, mais d'après certaines sources, Zack Snyder's Justice League aurait fait mieux en terme de visionnage que la série Falcon et le soldat de l'hiver mis en ligne sur Disney+ un jour après.

La possibilité d'une suite ?

Le Joker (Jared Leto) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros

Si la Warner a dit à plusieurs reprises ne pas vouloir continuer avec l'univers étendu de Zack Snyder, les excellents chiffres de ce nouveau film ne devraient pas les laisser indifférents. Le réalisateur l'a confié à de nombreuses reprises : il a des idées pour une suite (nous en avons d'ailleurs eu un aperçu dans l'épilogue) et il n'appartient qu'au studio de lui donner son feu vert. Évidemment, après le fiasco de la première version sortie en 2017, puis du succès de cette Snyder Cut, le réalisateur est en très bonne position pour exiger une totale liberté si un projet de suite venait à se concrétiser. Et c'est bien entendu ce que nous avons envie de voir.