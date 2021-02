Zack Snyder's Justice League : le Joker, Batman et Mera se montrent en images

Toujours plus de "Justice League" ! La mise en ligne du montage de Zack Snyder ne va plus tarder à arriver sur HBO Max et des nouvelles images exclusives viennent de tomber. Le Joker se prend pour le Christ, Batman et Mera s'offrent un beau portrait puis Zack Snyder tease un caméo mémorable.

Justice League : la Snyder Cut arrive à grands pas L'excitation et la crainte. Ce sont les deux sentiments qui nous animent à propos de la Zack Snyder's Justice League. On imagine que ça ne pourra pas être pire que la bouillie de Joss Whedon mais attention à ne pas en attendre trop d'un film qui pourrait pécher par excès d'ambition. Cette version de 4 heures arrive sur HBO Max et dans le monde dès le 18 mars prochain, pendant que la France devra attendre un peu plus - l'un des rares pays dans cette situation. Le Joker se transforme en Jésus Un tout nouvel article riche et passionnant paru chez Vanity Fair revient en long, en large et en travers sur le dossier Justice League. De sa conception au changement de réalisateur, en passant par des nouvelles informations et images sur la Snyder Cut. C'est ainsi que l'on peut découvrir une photo totalement inattendue et WTF du Joker de Jared Leto qui se prend pour le Christ. Le célèbre méchant se présente dans une position évocatrice, avec une couronne d'épines posée sur le crâne. Une idée qui a tout d'une provocation de la part de Zack Snyder, au courant que cette incarnation présentée dans Suicide Squad a été vivement rejetée par les fans. Simple image promotionnelle pour alimenter le buzz ou vrai plan tiré du film ? Nous le verrons en moment venu. Joker (Jared Leto) - Zack Snyder's Justice League ©HBO Max L'article présente aussi trois autres images inédites. En comparaison avec celle du Joker, elles sont moins notables. Deux sont dédiées à Batman et Mera, qui s'illustrent dans des portraits. La dernière concerne Ray Fisher, qui porte sa tenue spéciale pour la motion capture (il incarne Cyborg, un personnage mi-homme mi-robot).

Une grande promesse et un couple Batman/Lois Lane En plus de ces images, des informations toutes fraîches sont dévoilées. On peut notamment apprendre que Zack Snyder voulait inclure dans le scénario un Bruce Wayne qui tombe amoureux de Lois Lane. Il comprenait alors qu'il se devait de ramener Superman pour sauver le monde, même si cela risquait de lui faire perdre celle qu'il aimait. Une belle idée, qui aurait pu amener un noeud dramatique fort dans le récit. Warner n'a pas souhaité qu'elle se retrouve dans le film. Hormis cette révélation, ce qui agitera le plus les fans est la promesse d'un caméo de fin qui s'annonce tout simplement dingue : Il a retourné une fin avec un caméo d'un héros qui risque de faire vriller le cerveau des fans. Nous ne risquons pas d'en savoir plus sur ce point avant la sortie mais les fans sont déjà en train de s'affoler et une théorie revient souvent : l'apparition de Green Lantern. Une possibilité. Mais qu'adviendra-t-il de la scène post-générique avec Deathstroke ? Un précédent rapport expliquait qu'elle avait été retournée. Joe Manganiello sera-t-il accompagné par quelqu'un d'autre ou est-ce qu'une scène supplémentaire sera au programme ? Un teasing qui n'a pas fini de faire cogiter les fans.