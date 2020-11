Justice League : découvrez le nouveau look de Deathstroke dans la Snyder Cut

Deathstroke aussi sera de retour dans la Snyder Cut de "Justice League". Si on ne sait pas à quel point son temps à l'écran sera réévalué, une nouvelle photo partagée par l'acteur Joe Manganiello montre que le personnage arborera cette fois un look différent.

Une ambitieuse Snyder Cut

Désespéré par le travail signé Joss Whedon, Zack Snyder a milité pour s'offrir le droit de sortir son montage de Justice League. La Warner a donné son approbation pour une diffusion sur HBO Max en 2021, à une date qui n'est toujours pas définie. N'y voyez pas là un cadeau du studio mais plutôt une manière de promouvoir leur plateforme. L'essentiel, cependant, c'est que le réalisateur ait le droit de donner vie à sa vision personnelle et ambitieuse.

La Snyder Cut va s'étendre sur quatre épisodes d'une heure chacun, preuve que l'on parle d'un spectacle totalement différent de ce qu'on a vu dans les salles. Avec plus de deux heures d'images inédites, il y aura de quoi faire. Le scénario restera à priori similaire, avec Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman et Cyborg - rejoints par Superman - qui vont contrer l'attaque de Steppenwolf sur Terre.

Au début, Zack Snyder n'avait eu que le droit que terminer son montage et les effets visuels. Mais la Warner lui a autorisé une petite phase de reshoots afin de capter de la matière supplémentaires. Une grosse partie du casting y a participé, dont Jared Leto qui fera étonnamment son retour en Joker et Joe Manganiello ! Oui, l'interprète de Deathstroke avait été convoqué pour une raison inconnue. Le réalisateur veut-il lui offrir plus de temps à l'écran ? Si oui, pour en faire quoi ?

Deathstroke est passé chez le coiffeur

Nous n'avons pas les réponses à ces questions mais l'interprète de Deathstroke vient de publier une nouvelle image de lui dans son rôle et son look paraît assez différent de celui qu'on a eu la dernière fois !

Il porte cette fois une crête sur la tête, qui lui donne un côté plus punk qu'avant. Pour la barbe et le cache-oeil, rien n'a l'air d'avoir bougé. Son costume que l'on voit très partiellement a gagné en épaisseur avec des munitions sur l'une des épaules. Zack Snyder a peut-être essayé de donner un petit coup de fraîcheur au personnage. Joe Manganiello évoquait le mois dernier une scène de Justice League qui avait été revue quand le film Batman de Ben Affleck a été annulé. D'après lui, cette scène allait être restaurée dans la Snyder Cut. Impossible de savoir ce qu'elle contient et si elle intervient encore à la fin.

Pour rappel, nous avions vu Deathstroke dans une scène post-générique, où il venait à la rencontre de Lex Luthor. Ce dernier lui offrait l'opportunité d'intégrer une équipe de méchants dont il serait le pilier. Ce court moment permettait de comprendre que le personnage avait un avenir dans le DCEU, que ce soit dans la trilogie (abandonnée) Justice League ou dans d'autres projets - il a notamment été question d'un film signé par Gareth Evans.

Ce qui est sûr à 100%, c'est que Deathstroke sera dans la Snyder Cut et on peut se permettre de penser que la fin a été retournée (le changement de coupe de cheveux est un indice qui va dans ce sens) ou qu'il grappille des secondes en plus à l'écran. Sinon, sa présence durant les reshoots n'a pas de réel sens.

Il ne faut cependant pas trop rêver, Zack Snyder n'a ajouté qu'environ 4 minutes de plus avec ses prises de vues additionnelles. Ceci dit, il avait peut-être déjà dans sa besace des plans inédits du personnage.