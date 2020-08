Zack Snyder's Justice League : le nouveau teaser qui met la pression

La DC Fandome de 2020 est attendue de pied ferme pour avoir des nouvelles des projets à venir et, aussi, de la Snyder Cut de "Justice League". Un teaser tout neuf vient faire monter la pression et montre des images d'un montage qui n'a pas fini de faire parler de lui.

Justice League revu et corrigé

La déception palpable lors de la sortie de Justice League au cinéma trouve sa justification dans ses problèmes de conception. Zack Snyder avait son importance dans le développement du DCEU et sa vision d'ensemble devait se matérialiser par sa trilogie sur la Justice League. L'histoire tourne cependant au vinaigre. Endeuillé par le perte d'un de ses proches, le réalisateur quitte le tournage du film en cours de route. Joss Whedon est engagé par la Warner pour achever les prises de vue mais il impose sa patte plus qu'il ne le faut, en revoyant tout le travail de Snyder. Le long-métrage change drastiquement de tête, des reshoots à foison modifient de nombreux éléments et on assiste à un naufrage dans les salles. Justice League, sous cette forme, fait mal au coeur aux fans de DC. Ce qu'il reste du scénario orignal décrit comment Batman (Ben Affleck) tente de se trouver des alliés (Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Cyborg) pour contrer une menace dangereuse qui pèse sur notre planète : Steppenwolf (Ciarán Hinds) veut récupérer les trois Boîtes-mères qui sont éparpillées sur Terre.

À force de militer et de réclamer qu'on lui laisse la chance de corriger le tir, Zack Snyder a obtenu de la Warner le droit d'achever son montage ! Il sera disponible en 2021 sur la plateforme HBO Max. Le studio sait qu'il se déjuge en autorisant cette nouvelle version mais l'aspect commercial est monstrueux. Les adorateurs du metteur en scène ont fait pression sur les réseaux sociaux, tout comme une partie du casting.

Un teaser pour la Snyder Cut

La DC Fandome du samedi 22 août est le rendez-vous à ne pas manquer pour voir la première bande-annonce de la Snyder Cut. Un panel dédié au film aura lieu sur les coups de 23 heures (en France). Deux jours avant cet événement, un teaser a été mis en ligne. Il ne contient que des images qui n'ont pas été utilisées au cinéma. On y voit Superman de dos s'avançant vers des débris, Victor Stone en train d'exploser de joie lors d'un match de football puis l'image la plus marquante, avec Aquaman, Wonder Woman, Barry Allen et Cyborg qui se mettent en rang dans ce qui ressemble aux prémices d'un affrontement. Le tout se joue sur la musique épique de Danny Elfman. Si la bande-annonce envoie encore plus de lourd, ça laisse augurer d'un engouement de folie sur le net ce week-end.

Quelles différences pour ce montage ?

En comparaison à la version cinéma qui s'étend sur 2 heures, celle de Zack Snyder devrait être bien plus longue - et possiblement découpée sous la forme d'une mini-série pour une meilleure digestion. Le fond du problème, avec Steppenwolf, restera inchangé, mais on doit ajouter le méchant Darkseid (Ray Porter) dans le combat. Cet antagoniste a sauté du montage cinéma et sera enfin montré en action sur la plateforme. Une grosse attraction que le metteur en scène a déjà teasé en images. Le discret Cyborg va se manifester avec plus de temps à l'écran et c'est dans l'ensemble tous les personnages qui devraient en ressortir grandis. Ce nouveau Justice League sera aussi intéressant pour que l'on analyse les fondations d'une suite qui ne verra jamais le jour. Après l'échec du film dans les salles, la Warner laissa tomber le DCEU qui avait la Ligue au centre.