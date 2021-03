Zack Snyder's Justice League : Ryan Reynolds aurait pu revenir en Green Lantern

"Zack Snyder's Justice League" est enfin disponible. Une attente a pris fin, donnant l'opportunité à tout le monde de voir ce montage de quatre heures qui contient de nombreuses surprises. Le réalisateur avoue qu'il aurait aimé que Ryan Reynolds reprenne son rôle de Green Lantern à cette occasion.

Zack Snyder's Justice League enfin présenté

On peut le dire pour de bon : Zack Snyder’s Justice League est visible. Consécration après d'interminables mois d'attente où la machine promotionnelle aura fonctionné à plein régime. Le film de 2017 peut être oublié parce que ce montage est bien entendu au-dessus. Notre critique, sans spoilers, est désormais disponible si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Le scénario raconte toujours la formation de la Justice League pour empêcher Steppenwolf et Darkseid de prendre le contrôle des Boîtes Mères. Dans ce contexte, les personnages trouvent une plus grande amplitude dans leur caractérisation et de nombreux changements sont à signaler. Y compris des surprises, même si une partie a été révélée par des aperçus ou des déclarations du réalisateur.

On sait, par exemple, qu'un Green Lantern est présent dans le film. La dernière bande-annonce s'est chargée de le mettre en avant, dans une scène de bataille. Nous pouvons donc dire sans spoiler que c'est Yalan Gur, membre de la Green Lantern Corps, qui a le droit à sa petite apparition. Un choix qui ravira les amateurs des comics mais qui ne parlera sûrement pas à un public moins connaisseur de l'univers.

Yalan Gur - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Ryan Reynolds aurait pu remettre le costume de Green Lantern

Avant la sortie du montage, certaines théories ont avancé que Ryan Reynolds pourrait revenir en Hal Jordan à cette occasion. Le principal intéressé a déjà démenti mais Zack Snyder vient de révéler lors d'une interview chez The Hollywood Reporter que son retour aurait pu être possible. Il explique que son idée pour Green Lantern était différente mais que Ryan Reynolds aurait été son choix privilégié si Hal Jordan avait été inclus dans le scénario. En voyant comment Yalan Gur se signale, c'est fort logiquement que l'on comprend que cette autre incarnation n'avait pas sa place. Nous aurons tout le temps de découvrir que la Green Lantern Corps est quelque chose de plus grand avec la série live prévue sur HBO Max.

Après avoir osé une tentative de réhabilitation du détesté Joker de Jared Leto, Zack Snyder aurait ainsi pu prendre le risque de convoquer Ryan Reynolds en Hal Jordan. Un Green Lantern introduit dans le nanardesque film éponyme de Martin Campbell. À l'occasion de la St Patricks Day, l'acteur a fait référence à son rôle en disant qu'il allait voir pour la première fois le long-métrage, annonçant le faire avec une bonne dose de Gin - le sien tant qu'à faire - pour l'aider à supporter l'expérience :