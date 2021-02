Zodiac : l'identité du tueur découverte par un français ?

L'un des plus grands mystères criminels de l'histoire des USA vient peut-être de faire un immense pas en avant. Un Français s'est penché sur le cas du Tueur du Zodiaque et aurait réussi à découvrir l'identité de l'homme qui a terrorisé la Californie.

Zodiac : un grand film de David Fincher

David Fincher a fait avec Zodiac l'un des plus grands films sur l'obsession. Le si méticuleux réalisateur américain abordait cette affaire passionnante pendant plus de 2h30. Cette oeuvre n'était néanmoins pas en capacité de fournir des réponses sur l'identité du tueur. Jake Gyllenhaal interprétait un dessinateur de presse qui se prenait de passion pour la traque du Tueur du Zodiaque. Encore de nos jours, du monde a encore envie d'obtenir des réponses. Dernièrement, des petits malins ont réussi à déchiffrer un message qui ne l'avait jamais été. Cependant, rien de plus n'a été trouvé sur l'identité du coupable.

Zodiac ©Warner Bros. France

Un Français à l'origine d'une possible découverte majeure

L'affaire pourrait s'acheminer vers un dénouement grâce à la participation d'un Français, Fayçal Ziraoui. Un exceptionnel article paru dans Le Point nous apprend que ce polytechnicien s'est lancé dans sa propre enquête. Après des recherches sur le sujet, il s'est mis en tête de déchiffrer les cryptogrammes Z32 et Z13 sur lesquels des nombreux experts se sont penchés sans réussite. Fayçal Ziraoui a mis guère plus de deux semaines pour venir à bout de son enquête. La lettre Z32 lui a pris une quinzaine de jours, quand la Z13 n'a demandé que... "une bonne heure."

Tous les détails sont à découvrir dans l'article mais il explique avoir compris que les lettres ne devaient pas être abordées comme un tout. Grâce à des méthodes et des connaissances assez pointues, il peut se targuer d'avoir relevé le défi posé par le Tueur du Zodiaque. Et il se pourrait que Fayçal Ziraoui vienne de découvrir sa véritable identité ! Dans la Z32 est évoqué le projet de faire sauter une école proche du lac Tahoe le jour du Labour Day 1970. Le drame n'est heureusement jamais arrivé mais cette localisation est importante, car le Z13 dévoile ce qui serait le vrai nom du tueur : Lawrence Kayr.

Un homme qui habitait justement proche de l'école visée. Le "r" de son nom de famille est une lettre probablement ajoutée en plus pour une raison inconnue. Il s'avère qu'un certain Lawrence Kay est une personne qui a été surveillée par le FBI. Mais les preuves n'ont jamais été suffisantes pour mener à une arrestation et l'homme est mort en 2010. Fayçal Ziraoui a fait parvenir ses révélations aux autorités américaines mais rien n'a encore bougé à l'heure où l'on écrit ces lignes.