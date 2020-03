Zombieland : les scénaristes dévoilent le caméo de Mark Hamill

Les scénaristes de « Bienvenue à Zombieland », Rhett Reese et Paul Wernick, ont dévoilé la version du script qui proposait Mark Hamill à la place de Bill Murray dans le caméo culte du film. Une version disponible sur Twitter.

On en parlait il y a peu. Si c'est bien Bill Murray qui a son propre caméo dans Bienvenue à Zombieland, d'autres acteurs ont été imaginés dans le rôle. Les scénaristes, Rhett Reese et Paul Wernick, ont écrit de nombreuses versions de la scène, avec différents acteurs à la place de Bill Murray. Il y a d'ailleurs une des propositions qui sélectionnait Mark Hamill pour ce fameux caméo.

Une version Star Wars pour Mark Hamill

Sur Twitter, Paul Wernick a expliqué que lui et son collègue ont écrit une version du scénario de Zombieland avec Mark Hamill à la place de Bill Murray. Une idée survenue après les refus de Sylvester Stallone et de Patrick Swayze. Paul Wernick a carrément posté les pages du scénario sur son compte Twitter, pour que les fans puissent eux-même découvrir cette apparition qui aurait sans doute été mémorable.

La scène alternative a énormément de similitudes avec la version de Bill Murray. Dans cette version le groupe entre dans le manoir, mais au lieu de voir des souvenirs de S.O.S Fantômes, les murs sont recouverts de références à Star Wars. Le personnage de Tallahassee, incarné par Woody Harrelson, avoue qu'il admirait énormément Luke Skywalker quand il était enfant. Pour autant, il n'apprécie pas énormément Mark Hamill. En effet, ce dernier a craché dans son cocktail lors d'une rencontre à Las Vegas. Depuis ce moment, il est brisé, déteste Mark Hamill et préfère largement Lando Calrissian.

Cette fois les quatre héros s'amusent avec des sabres lasers, jusqu'à l'arrivée de Mark Hamill. Sans hésiter, Tallahassee décide de prendre sa revanche contre Mark Hamill et l'assassine. Évidemment, les autres personnages appliquent la règle du Double Tap, accompagnée de répliques cinglantes critiquant certains choix scénaristiques de la saga comme les Ewoks ou Jar Jar Binks. On vous laisse découvrir tout ça dans les pages du scénario.

Bien que le caméo de Bill Murray reste parfait, cela aurait été tout aussi drôle avec Mark Hamill. Réalisé par Ruben Fleischer en 2009, Bienvenue à Zombieland est devenu un petit classique de la pop culture. De plus, ce fut une réussite au box-office avec plus de 102 millions de dollars de recettes pour un budget de 23,6 millions. Depuis, une suite est sortie l'année dernière, pour le plus grand plaisir des fans.