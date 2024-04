"J'ai vraiment dû me foirer" : l'échec de ce film a traumatisé Ben Stiller

Ben Stiller n'a pas eu que des succès, la preuve avec "Zoolaner 2", échec critique et au box-office. Cette expérience a marqué l'acteur et réalisateur qui a dû se remettre en question après cela.

Ben Stiller revient sur l'échec de Zoolander 2

Ben Stiller a à son actif plusieurs comédies cultes, comme Mary à tout prix (1998) ou Mon beau-père et moi (2000). Mais aussi Dodgeball ! Même pas mal ! (2004) ou encore la trilogie La Nuit au musée (2006, 2009, 2014), sans oublier Zoolander (2002), qu'il a aussi réalisé. Un film totalement absurde dans lequel Ben Stiller incarne Derek Zoolander, un mannequin à succès qui perd tout du jour au lendemain. S'ensuit tout un tas de situations improbables et burlesques qui mèneront le héros à devoir déjouer une tentative d'assassinat.

Avec ses 60 millions de dollars empochés, pour un budget de 28 millions de dollars, Zoolander a été un bon succès pour Ben Stiller. Seulement, près de 15 ans plus tard, sa tentative de ramener Derek Zoolander au premier plan avec une suite a été un échec. Réalisé avec un budget bien plus conséquent, estimé à 50 millions de dollars, Zoolander 2 n'a récupéré que 56 millions de dollars dans le monde.

Zoolander 2 ©Paramount Pictures

Mais surtout, si le premier opus a été plutôt bien accueilli par la presse et le public, Zoolander 2 a de son côté eu des retours catastrophiques. Sur Rotten Tomatoes, le long-métrage n'a que 20% d'avis positifs chez les journalistes comme les spectateurs. Ce qu'a mal vécu Ben Stiller, comme il l'a révélé dans le podcast de David Duchovny, Fail Better (via Variety).

"Je ne savais pas que c'était si mauvais"

Lors de son intervention, Ben Stiller a expliqué qu'il pensait vraiment que Zoolander 2 était ce qu'attendait le public. Mais il a donc reçu une véritable claque en voyant les premiers chiffres au box-office et les retours de la presse, ce qui l'a fait se remettre en question.

Je me suis dit : "Wow, j'ai vraiment dû tout faire foirer". Le public n'était pas là. Et les critiques étaient horribles.

Ben Stiller a également partagé ses inquiétudes et ses questionnements avec sa crainte de ne plus savoir comment faire rire.

Ça m'a vraiment fait peur parce que je ne savais pas que c'était si mauvais. Et ce qui m'a le plus effrayé dans cette expérience, c'est que j'avais l'impression de ne plus savoir ce qui est drôle.

L'acteur a été "pris au dépourvu" par cet échec inattendu pour lui, mais qui l'a "affecté pendant longtemps". Ce qui ne l'empêche pas d'en tirer du positif puisque, d'après lui, en cas de succès de Zoolander 2, les producteurs auraient certainement poussé pour qu'il en fasse un troisième et qu'il aurait sauté sur l'occasion. Mais à la place, Ben Stiller a pu prendre le temps de se concentrer sur d'autres projets, comiques ou autres. Il a par exemple très bien rebondi du côté des séries avec Escape at Dannemora (2018) et Severance (2022) en tant que producteur et réalisateur. D'ailleurs, pour cette dernière, le tournage de la saison 2 vient de se terminer.