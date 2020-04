Andrew Jack, acteur de Star Wars et coach vocal légendaire, est décédé du coronavirus

Andrew Jack, reconnu à Hollywood pour ses talents de coach vocal, et acteur vu notamment dans la dernière trilogie "Star Wars", a succombé au coronavirus. Selon son agent, il est décédé dans un hôpital de Chertsey en Angleterre, à 76 ans.

Andrew Jack, coach vocal réputé à Hollywood, est décédé à l’âge de 76 ans après avoir contracté le coronavirus. Son agent, Jim McCullough, a indiqué qu’il avait succombé au virus dans un hôpital de Chertsey, au sud-est de l’Angleterre. Surtout connu pour avoir aidé bon nombres d’acteurs à adapter leur voix à leur personnage pour les besoins d’un film, il était aussi passé devant la caméra.

On avait notamment pu le voir à l’écran dans Star Wars : Le Réveil de la Force, puis dans Les Derniers Jedi dans le rôle du major et général de la Résistance Caluan Ematt. Il avait aussi prêté sa voix au personnage pour les besoins du spin-off Solo : A Star Wars Story.

Andrew Jack était surtout connu pour son travail en tant que coach vocal sur des films, ayant participé à plus de 80 longs-métrages depuis 1982. Il avait ainsi aidé de très nombreux acteurs à trouver la voix de leur personnage.

Andrew Jack, coach vocal très réputé à Hollywood

En plus de remplir aussi cette fonction pour les films Star Wars dans lesquels il était apparu, il avait ainsi notamment collaboré sur la trilogie du Seigneur des Anneaux. En tant que coach vocal superviseur des films, c’est lui qui avait créé les accents de la Terre du Milieu entendus dans les films de Peter Jackson, notamment ceux de la langue des Elfes et du parler noir, qu’il avait appris aux acteurs.

Parmi les plus gros films auxquels il a participé, il a aussi travaillé avec des acteurs pour deux des films Avengers et Thor : Ragnarok. C’est aussi lui qui avait aidé Christian Bale à trouver sa voix si caractéristique dans Batman Begins. Et pour le Troie de Wolfgang Petersen, il avait aussi créé et appris au casting les accents des Grecs et des Troyens.

En tout, le Britannique avait travaillé avec plus de 200 acteurs parmi lesquels Robert Downey Jr, Pierce Brosnan, Cate Blanchett ou encore Emily Blunt.

Jim McCullough a tenu à rendre hommage à Andrew Jack en louant l’admiration qu’il suscitait chez les acteurs avec lesquels il travaillait :