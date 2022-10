Angela Lansbury, star de la série "Arabesque", est décédée

Grande actrice de cinéma et de théâtre, et star planétaire grâce à son rôle dans la série "Arabesque", Angela Lansbury est décédée le 11 octobre 2022. Elle s'est éteinte dans son sommeil à Los Angeles, à l'âge de 96 ans.

Une légende des écrans s'en va

C'est une grande figure du cinéma, du théâtre et de la télévision qui vient de nous quitter. Angela Lansbury, titulaire d'une très riche filmographie qui s'étend sur quasiment 75 ans, s'est éteinte dans son sommeil à Los Angeles à l'âge de 96 ans. Sa famille l'a annoncé par un communiqué :

Les enfants de Dame Angela Lansbury ont la tristesse d'annoncer que leur mère est morte en paix et dans son sommeil à son domicile de Los Angeles à 1h30 du matin, le mardi, 11 octobre 2022, cinq jours seulement avant son 97e anniversaire.

Née le 16 octobre 1925 à Londres d'une mère actrice de théâtre et d'un père marchand de bois, c'est à la mort de celui-ci, alors qu'elle n'a que 9 ans, qu'elle se met à créer des personnages.

Hantise ©MGM

Dévoreuse de cinéma, elle quitte l'Angleterre avec sa famille en 1942 pour les États-unis, où elle décroche un premier rôle au cinéma en 1944 dans le film Hantise de George Cukor. Elle ne quittera plus les écrans, et obtient un Golden Globe de la Meilleure actrice dans un second rôle dès 1946 pour son rôle dans Le Portrait de Dorian Gray d'Albert Lewin.

Actrice d'Hollywood et de Broadway

Très demandée et reconnue comme une actrice de grand talent, elle enchaîne les films et signe un contrat à la MGM. Elle épouse l'acteur et producteur Peter Shaw en 1949, qui devient son imprésario. On la voit chez Frank Capra, dans Samson et Dalila de Cecil B. DeMille en 1949, puis dans des succès commerciaux comme Le Cavalier au masque ou encore Les Feux de l'été avec Paul Newman et Orson Welles.

Mort sur le Nil ©Paramount Pictures

Elle brille dans les années 60 et 70 dans des comédies et des films policiers, notamment Un crime dans la tête en 1962 de John Frankenheimer - pour lequel elle remporte un second Golden Globe - et Mort sur le Nil en 1978. Avant ça, elle s'illustre dans L'Apprentie sorcière en 1971, film mêlant prises de vues réelles et animation pour lequel elle est très connue en France.

En 2005, après une longue absence des écrans de cinéma, elle apparaît dans Nanny McPhee. En 2018, elle incarne la vendeuse de ballons dans Le Retour de Mary Poppins.

Elle est par ailleurs actrice de théâtre depuis 1957, et devient une figure reconnue de Broadway. Hotel Paradiso, Anyone can whistle, Mame, Gipsy, Sweeney Todd... Active sur les planches jusque dans les années 2010, elle remporte trois Tony Award durant sa carrière théâtrale.

Le succès planétaire avec la série Arabesque

En 1984, convaincu par son talent et sa popularité dans le genre policier, CBS lui offre le premier rôle de la série Arabesque. Dans cette série policière qui rencontre un immense succès, elle incarne Jessica B. Fletcher, ancienne professeure d'anglais devenue romancière. Douée d'un grand sens de l'observation et d'une logique imparable, elle est détective à ses heures perdues et résout des affaires criminelles. La série compte au total 12 saisons et 264 épisodes, diffusés entre 1984 et 1996.

Pour sa performance dans la série, Angela Lansbury remporte quatre Golden Globe de la Meilleure actrice dans une série dramatique, en 1985, 1987, 1990 et 1992. En 2014, elle reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Géante de son art, elle restera une figure inoubliable du spectacle vivant et des écrans du 20e siècle.