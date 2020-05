L'acteur Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans

Un monstre sacré du cinéma français s'en est allé. Le décès du comédien Michel Piccoli a été annoncé à l'Agence France Presse par sa famille, ce lundi 18 mai.

Fils de musiciens, Michel Piccoli est très tôt appelé par les sirènes du septième art - mais n'a jamais été un jeune premier. D'une étonnante maturité pour son âge, il multiplie les apparitions au théâtre et au cinéma. C'est son rôle dans Le Mépris de Godard - dans lequel il campe l'amant de Brigitte Bardot - qui le révèle au grand public.

Tout au long de ses impressionnants soixante-dix ans de carrière, Michel Piccoli écrit, réalise, produit et collabore avec les plus grands. On le retrouve notamment chez Buñuel, Renoir, Agnès Varda, Alfred Hitchcock (dans L'Etau) ou encore Leos Carax. Parallèlement, il s'inscrit comme l'acteur fétiche de Claude Sautet. Piccoli touche donc à tout, amoureux qu'il est de l'aventure, comme il le confiait aux Cahiers du Cinéma :

Il faut toujours apprendre son métier, on ne sait jamais quand on tombe sur une constellation juste, alors il faut voyager.

Selon le communiqué de sa famille, Michel Piccoli s'en est allé le 12 mai à 94 ans, terrassé par un accident cérébral. C'est Gilles Jacob, bon ami de ce dernier et ancien président du Festival de Cannes, qui a transmis cette annonce à l'AFP.

Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia.

Contre l'oubli

Le regretté comédien s'est illustré dans pas moins de 200 productions - au cinéma et à la télévision. Sur les planches, Piccoli participe à une cinquantaine de pièces. Une carrière bien remplie et particulièrement éclectique, au cours de laquelle il se plaît à prendre des risques et faire fi de la norme, notamment dans les films qu'il produit. Un véritable tour de force pour un acteur qui se plait à tout jouer. Sa curiosité et son talent lui vaudront quatre prestigieuses récompenses, dont le prix d'interprétation masculine à Cannes pour Le Saut dans le vide de Marco Bellocchio.

Dans les années 2010, il tient le rôle d'un pape pour Nanni Moretti, signant l'un de ses derniers rôles sur grand écran. La même année, il retrouve Alain Resnais pour Vous n'avez encore rien vu. Après cela, Piccoli s'illustre dans Holy Motors de Carax et Le Goût des Myrtilles du belge Thomas de Thier. Une révérence en beauté pour Michel Piccoli, comédien d'un autre temps passionné et passionnant, qui a fait vivre le cinéma comme le théâtre français durant de belles et longues années.